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Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 4 yaralı...

Karamürsel'de iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

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Olay, Karamürsel Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın kısa sürede büyümesiyle taraflar bıçak ve sopalarla birbirine girdi. Meydana gelen kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı.

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Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek - karamürsel de de olaylar olmaya başlamış ise; toplum huzuru hiç iyi durumda değil demektir

Yanıtla . 1Beğen 25 Temmuz 14:13

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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