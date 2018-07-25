Olay, Karamürsel Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın kısa sürede büyümesiyle taraflar bıçak ve sopalarla birbirine girdi. Meydana gelen kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı.
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Bıçak ve sopalarla saldırdılar! 4 yaralı...
Karamürsel'de iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
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Yorumlar
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Erol Demirbek - karamürsel de de olaylar olmaya başlamış ise; toplum huzuru hiç iyi durumda değil demektir
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