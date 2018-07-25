Halk otobüslerine devlet desteği 1000 TL'ye çıktı

Kocaeli'de daha önce 750 TL olan halk otobüsü başına katkı, haziran ayı itibariyle 1000 TL’ye yükseltildi. Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan ayında verdiği iftar yemeğinde açıkladığı ayarlamanın uygulamaya alındığını belirtti.

BÜYÜKŞEHİRLERDE 1000 TL

Kurt, “İlimizdeki 2 bin araçtan sistemde olan 1638’i bu desteği alıyor. Mayıs ayının ücretini geçen ay 750 TL olarak aldık. Haziran ayı ücretini bu ay 1000 TL olarak alacağız” dedi. Ulaşım desteği araç başına Ankara ve İstanbul’da 1380 TL, Kocaeli’nin de arasında olduğu Büyükşehirlerde 1000 TL, diğer illerde 800 TL olarak ödeniyor.