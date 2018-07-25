Bedellide 1 gün sürprizi!

Bedelli askerlik düzenlemesinin içinde bulunduğu Torba Yasa teklifinin Meclis görüşmeleri sürerken, teklifin Genel Kurul aşamasında bir sürprizin daha gelebileceği öğrenildi. Star Gazetesi'nden Şerife Güzel'in haberine göre; Bedelliden yararlanacak olanların belirlendiği “son tarih” konusunda değişikliğin olabileceği öğrenildi. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında bu konunun kısa bir şekilde değerlendirildiği ve geçmiş dönem uygulamalarında da tartışma konusu olan yasadan yararlanacakların yaşıyla ilgili değişikliğin teklifin Genel Kurul görüşmeleri sırasında yapılabileceği üzerinde duruldu.
1 GÜNLE KAÇIRANLARA MÜJDE
Söz konusu değişikliğin yapılması durumunda Genel Kurul’da bir önerge verilerek, yasadan yararlanmak üzere belirtilen “31 Aralık 1993” tarihi yerine, “1 Ocak 1994” tarihi konulacak. 1 Ocak 1994’te doğup da bir gün ile haktan yararlanamayanların mağdur olmaması için böylesi bir yola gidilebileceği belirtildi. Anadolu’daki yaygın uygulamaya göre 31 Aralık’ta doğanlar 1 Ocak olarak nüfus kaydına geçiriliyor.
GAZETECİLER SORMUŞTU
1 Ocak 1994'lülerin durumu geçtiğimiz Çarşamba günü AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'a sorulmuştu. AK Partili Muş, "1 Ocak 1994'lüler dahil değil. ‘2 Ocak' ta bir gün’ denilir, bunun sonu yok. Bir noktada kesmek durumundasınız" demişti.
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Yorumlar
(2 )
Erol Demirbek - günlük 1milyon 200 bin öğünden 21 gün olursa 25 milyon tl az para mı bu paradan vaz geçilir ? mi yemek müteahhitleri ne yiyecekler ?
Erol Demirbek - bedelli asker olanlar 15 bin tl. ye bir ihtimalde olsa hayatlarını veya uzuvlarını satın alıyor sayılırlar. çok para değil . 21 günlük askerlik yapmanın vatana millete bedellilere bir yararı olmaz. faydası sadece askeriyenin yemek müteahhitlerine olur 400 bin x3 =1 milyon 200 bin öğün yemek satmış olacaklar
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