Tam Ay tutulması 27 Temmuz’da gerçekleşecek

Aka Okulları Astronomi Hocası Erkan Arı yaptığı açıklamada, 27 Temmuz’da gerçekleşecek olan tam Ay tutulmasını Avrupa, Asya, Afrika, Avustralya kıtaları ve Amerika kıtasının güneyinin izleyebileceğini, İstanbul’da saat 20.17’de doğacak olan Ay’ın Türkiye’nin her yerinden izlenebileceğini ifade etti. Arı, Ay tutulmasının tam tutulma anının 1 saat 44 dakika, tutulmanın tamamının ise 6 saat 14 dakika süreceğini dile getirdi. Dünya’ya olan ortalama uzaklığı 383 bin 704 kilometre olduğunu belirten Arı, Ay’ın tutulma ortasında Dünya’ya olan uzaklığının ise yaklaşık olarak 405 bin 366 kilometre olacağını ve tutulma boyunca görünür büyüklüğü azalacağını vurguladı. Astronom Arı, Ay’ın Oğlak Takımyıldızının önünde olacağını ifade ederek, gerçekleşecek bir sonraki tutulmanın 11 Ağustos 2018 tarihinde Parçalı Güneş Tutulması olduğunu, Türkiye bu tutulmayı izleyemeyeceğini söyledi. Gerçekleşecek bir sonraki tam Ay tutulmasının 21 Ocak 2019 tarihinde olacağını kaydeden Arı, Türkiye’den bu tutulmanın ilk yarısı izlenebileceğini, ülkeden tutulmanın tamamının izlenebileceği bir sonraki tam Ay tutulmasının ise 07 Eylül 2025 tarihinde olduğunu söyledi.

Kanlı Ay tutulması nedir?

Kanlı Ay tutulması tabirinin birkaç senedir popüler olup Amerika’daki astronomların ortaya attığı isimlendirme olduğunu aktaran Astronom Arı, insanların ilgisinden ve korkusundan faydalanmak için verilen bu tabirin daha sonra tüm Dünya’da kullanılmaya başlandığını söyledi. Kanlı Ay Tutulması tabirinin tamamen bir uydurma olup bilimsel olarak hiçbir tehlike barındırmadığını belirten Arı, korkulacak bir durum olmadığını bildirdi.

Astronom Erkan Arı, Ay’ın iki etkiden dolayı turuncu veya kırmızı renkte gözüktüğünü sadece tam Ay tutulmalarında Ay'ın kırmızılaştığını söyledi. Arı, "Güneş’ten gelen ışığın içerisinde gökkuşağının içinde bulunan tüm renkler bulunur. Dünya’nın atmosferi ise bu ışığı renklerine ayırır. Bu ayrılma, renklerin kırılma miktarının farklı olmasından meydana gelir. Atmosferimiz, kırılan kırmızı ışığın bir kısmını uzaya yansıtır ve tam Ay tutulması anında Ay, Güneş’ten ışık alamaz ve atmosferden yansıyan bu kırmızı ışık Ay’ı aydınlatır. Yani Ay’ın kendisi kırmızı olur. Ay, daima doğarken ve batarken kırmızı\turuncu gözükür” dedi.

Güneş battıktan sonra ve doğmadan hemen önce Güneş ışınlarının yaptığı açı nedeniyle atmosferin ufuk kısmının kırmızılaştığını vurgulayan Arı, kırmızı atmosferden geçen gri Ay görüntüsünün ise Ay’ın kırmızı gözükmesine sebep olduğunu, Ay’ın kırmızı gözükmesinin sebebinin Ay’ın kırmızı olmasından değil atmosferin kırmızı olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Arı, Kanlı Ay Tutulmasının ise Ay doğarken tam Ay tutulması gerçekleştiği zaman, hem tam tutulmadan kaynaklı kırmızılık hem de atmosferin kırmızılığının üst üste gelmesiyle Ay’ın koyu kırmızı gözükmesine sebep olduğunu söyledi. Arı, "Her tam Ay tutulması Dünya’da bir yerlerde Kanlı Ay Tutulmasıdır. O halde tabir bu ise kanlı ay tutulması olmayan tam tutulma olamaz. Türkiye’nin sadece batı bölgelerinde Ay doğarken atmosferin kırmızı olmasından dolayı, kırmızı gözükecek. Tam tutulma başladığında ise Ay, gökyüzünde yükseldiği için atmosferin kırmızılığından kurtulacak ancak bu kez tam tutulmanın kırmızılığı başlayacak. Türkiye'nin en batısı çok kısa bir süre kanlı olarak izleyebilecek" diye konuştu.

Ay'ın tutulma saatleri:

27 Temmuz saat 20.15 Kısmi Tutulma başlangıcı

27 Temmuz saat 21.25 Parçalı Tutulma başlangıcı

27 Temmuz saat 22.30 Tam Tutulma başlangıcı

27 Temmuz saat 23.22 Azami Tutulma

28 Temmuz saat 00.14 Tam Tutulma sonu

28 Temmuz saat 01.19 Parçalı Tutulma sonu

28 Temmuz saat 02.29 Kısmi Tutulma sonu