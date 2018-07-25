Beykoz Üniversitesi’nde akademisyenler eşliğinde doğru tercih yapın

Üniversiteye girişte yeni sınav sistemi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tüm oturumları tamamlandı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılan toplam 2 milyondan fazla adayın alacağı puanların açıklanmasıyla tercih telaşı başlayacak. Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, adayların yapacakları tercihlerle yalnızca üniversite seçmeyeceğini, yaşamlarına da yeni bir yön vereceklerini söyledi. Bu nedenle çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Durman, Beykoz Üniversitesi Kavacık Yerleşkesi’nde 1-14 Ağustos günleri arasında aday öğrenciler ve aileleri için ‘Tercih Günleri’nin gerçekleştirileceğinin bilgisini paylaştı. Böylece adaylar üniversite tercihleri, bölümler ve üniversitenin sunduğu olanaklar hakkında akademik eğitim gören tercih danışmanlarından en doğru ve güncel bilgileri öğrenebilecek.

Üniversiteleri ziyaret edin

Durman, adayların öğrenim görecekleri üniversitelerin seçiminde; deneyime, iş dünyasıyla ilişkilere, istihdama, uluslararası alanda sunulan olanaklara, staj, dil öğretimi gibi unsurlara dikkat etmelerinin yanı sıra onları, gelecekte mutlu olacakları ve ömürlerini geçirecekleri doğru mesleklere hazırlayabilecek nitelikte bir kurum olmasını da önemsemeleri gerektiğini vurguladı. Adayların olanakları ölçüsünde üniversitelere giderek ziyarette bulunmalarının önemine değinen Durman, “Akademisyenler, yöneticiler ve öğrencilerle tanışılması, onlara detaylı fikirler verecektir. Sonuçların açıklanmasından sonra tercih yapacak adayların hem kişisel özelliklerini hem de sahip oldukları yetkinlikleri geliştirebilecek iyi bir üniversite seçmesi geleceklerine çok olumlu yansıyacaktır” diye konuştu.

Bilgi çağını yakalamak mümkün

Durman, bölüm seçimi yapacak adaylara birilerinin istediği veya önerdiği değil, mezuniyet sonrası çalışırken mutlu olacakları alanları tercih etmelerinin tavsiyesinde bulundu. Bu sebepten dolayı yetkinliklerin çok önemli bir unsur olduğunu dile getiren Durman, şöyle devam etti: “Beykoz Üniversitesi’nde belirlediğimiz 12 yetkinlik bulunuyor. Öğrencilerimizin bu yetkinliklerini 1'inci sınıfta ölçüyoruz. İyileştirilmesi gereken alanlarda destekliyoruz. Mezun olduklarında ise ‘Yetkinlik Sertifikası’ veriyoruz. Mezunlarımız sertifikalarıyla içinde yaşadığımız bilgi çağının yetkinlikleri olarak ifade edilen yaşamboyu öğrenme, küresel bakış açısı geliştirme, toplumsal sorunlara duyarlılık, liderlik, yaratıcılık, girişimcilik, yenilikçilik, yazılı ve sözlü iletişim, sosyal sorumluluk bilinci gibi yaşamın her alanında ihtiyaç duyulan gereksinimlerine de sahip olarak, hayatın içinde yer alacaklar.”