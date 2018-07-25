Türk Telekom’un toplam abone sayısı 43,5 milyona yükseldi

2018’in ilk yarısında, son 10 yılın en iyi ilk 6 ay abone kazanımı sağlayan Türk Telekom’un 30 Haziran 2018 itibariyle toplam abone sayısı 1,9 milyon artışla 43,5 milyona yükseldi. 2018’in ilk 6 ayında yıllık yüzde 9,4 büyüme ile 9,6 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom’un bu dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) yıllık bazda yüzde 21,6 artarak 3,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Etkin maliyet ve gider yönetimi ile geçen yılın ilk 6 ayına göre yıllık 4,1 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK marjı ise son 10 yılın ilk yarı dönemlerine kıyasla rekor artışla yüzde 41’e ulaştı. Böylece yılın ilk yarısında elde edilen rekor yeni abone kazanımı, FAVÖK’teki güçlü büyüme ve FAVÖK marjındaki rekor yıllık artış, Türk Telekom’un operasyonel olarak oldukça başarılı bir yarıyılı daha geride bıraktığını ortaya koydu. Türk Lirası’nın dolar ve Euro karşısında yılın ilk yarısında yaşadığı değer kaybı finansal sonuçlara etki ederek Türk Telekom’un güçlü gelir büyümesi ve faaliyet karı artışlarına karşın yılın ilk 6 ayında 832 milyon TL zarar açıklamasına neden oldu. Ancak, döviz kurlarındaki değişimin etkisi arındırıldığında Türk Telekom’un net karı yılın ilk 6 ayında geçen senenin aynı dönemine göre oldukça güçlü bir şekilde yüzde 25 artışla 1.4 milyar TL olarak gerçekleşti.

6 ayda 1.4 milyar TL yatırım gerçekleştirdi

Ülke ekonomisine duyduğu güvenin ve 2023 Türkiye’sine olan inancının göstergesi olarak yatırımlarına hız kesmeden devam eden Türk Telekom, 2018 ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yatırım harcamalarını yüzde 50 arttırarak 1.4 milyar TL yatırım gerçekleştirdi. 2018’in ilk yarısı, Türk Telekom’un güçlü operasyonel sonuçlar kaydettiği bir dönem oldu. Yılın ilk yarısında abone kazanımında son 10 yılın en iyi performansını gösteren Türk Telekom, 1,9 milyon net yeni abone kazandı. Bu rekor abone büyümesi ile Türk Telekom’un toplam abone sayısı 30 Haziran 2018 itibariyle 43,5 milyona yükseldi. Bu dönemde sabit internet abone sayısı da, 2008’deki halka arzdan bu yana en iyi ilk 6 ay performansı olan 438 bin net artış ile 10,3 milyona çıktı. Sabit ses abone sayısı, daha önceki 3 çeyrekte olduğu gibi yükseliş trendini sürdürdü. Yalın DSL hatları dahil, toplam sabit erişim hatları, halka arzdan bu yana, son 10 yılın en iyi ilk altı ay abone artışı olan toplam 370 bin net abone kazanımıyla 14,1 milyona ulaştı.

TİVİBU, rekor abone artışıyla 2. sıradaki konumunu güçlendirdi

Ev TV abonelerindeki artış, ivmesini devam ettirerek halka arzdan bu yana en yüksek ikinci çeyrek ve en yüksek ilk altı aylık artış değerine ulaştı. Sayıları 1,5 milyona ulaşan Ev TV aboneleri ile TİVİBU EV, pazardaki 2 numaralı oyuncu konumunu güçlendirdi. Toplam ödemeli TV abone sayısı ise ilk 6 ay toplamında son 10 yılın en yüksek kazanımı ile 519 bin artarak 3,3 milyona yükseldi. Türk Telekom’un mobil abone sayısı ise yılın ilk altı ayında 626 bin artışla 20,2 milyona yükseldi. Bir yıl önce yüzde 77 olan LTE nüfus kapsama alanı ise Haziran sonunda yüzde 88'e ulaştı. LTE kullanıcılarının toplam mobil aboneler içindeki payı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28’den yüzde 41’e yükselirken, LTE kullanıcılarının ortalama aylık veri tüketimi de yıllık bazda yüzde 30 artışla 5,7 GB'a çıktı.

Doany: Yılın ilk yarısına rekor abone kazanımları damga vurdu

2018’in ilk altı aylık finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, şunları söyledi: “Uzun vadede Türk Telekom’a değer katacak istikrarlı ve kârlı bir büyüme için öngördüğümüz stratejilerimizi başarıyla uygulamayı sürdürüyoruz. Yılın ilk yarısını, toplam abone sayımızdaki rekor artışın yanı sıra pek çok faaliyet alanımızda da rekor abone kazanımları ile kapattık. 2018’in ilk 6 ayında kazandığımız 1,9 milyon net yeni abonemizle birlikte toplam abone sayımızın 43,5 milyona yükselmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. 2018’in ilk 6 ayında yüzde 9,4 yıllık büyüme ile 10 milyar TL’ye yakın gelir elde ettik. Bu dönemde FAVÖK geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 21,6 artış sağlayarak 3.9 milyar TL oldu. Böylece FAVÖK marjı yüzde 41’e ulaştı. İkinci çeyrekte gösterdiğimiz güçlü performans ve tüm iş kollarındaki operasyonlarımızın başarısı ile, tüm paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmayı başardık. Tüm bu sonuçlar, Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, stratejik girişimlerimizi uygulamaya geçirdiğimizde ne denli güçlü olduğumuzu gösteriyor. Güçlü bir ilk yarıyla ve işimizdeki fevkalade ivme ile yılın kalan yarısı için de iyimseriz.”

Doany: Türkiye’nin en büyük veri merkezini Esenyurt’ta açtık

Türk Telekom’un, Türkiye’nin teknolojik gelişimini gerçekleştirmek adına yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüğünü kaydeden Doany: “Yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 1,4 milyar TL yatırım harcaması gerçekleştirdik. İstanbul Esenyurt’ta Türkiye’nin en büyük veri merkezini açarak hem Türkiye’nin hem de bölgenin veri merkezi üssü olma hedefiyle veri merkezi sayımızı yediye çıkardık” diye konuştu. 2018 ikinci çeyreğinde sektör adına yaşanan en önemli gelişmenin, sabit elektronik iletişim altyapısının paylaşımına dair diğer operatörlerle imzaladıkları işbirliği protokolü olduğunu vurgulayan Doany, şöyle konuştu: “Bu protokol, herkes için eşit ticari sözleşme şartları altında ve bir zaman taahhüdü karşılığında tüm operatörler için uygun koşullar ile altyapının daha etkin kullanımının ve yeni yatırımların hızlandırılmasının önünü açacak. Diğer taraftan, yılın ilk yarısında başlattığımız aktif mobil paylaşım pilot projesinden de etkileyici sonuçlar almaya devam ediyoruz. Kapasite, kapsama, şebeke memnuniyeti ve bağlantı kalitesi gibi birçok göstergede tanık olduğumuz gelişmeler umut vaat ediyor. Aktif paylaşım modelini özellikle düşük nüfus yoğunluğuna sahip şehirlerde yaygınlaştırmak için seçenekleri değerlendiriyoruz. Yüksek nüfus yoğunluğuna sahip bölgeler için ise mevcut pasif paylaşım modelini diğer oyuncularla maliyet paylaşım usulüne göre uygulamayı değerlendiriyoruz. Sektör ve ülke menfaatleri doğrultusunda geliştirdiğimiz sabit ve mobil altyapı paylaşım modelleri ile uzun vadede kazanan Türkiye olacak.”

Türkiye Basketbol Süper Ligi üç sezon boyunca TİVİBU’da

Ödemeli TV pazarında ikinci sıradaki konumunu güçlendiren TİVİBU’nun içerik çeşitliliğini zenginleştirmeye devam ettiklerini belirten Doany, dönem içinde Türkiye Basketbol Federasyonu ile imzaladıkları yayın hakları sözleşmesi kapsamında, Avrupa'nın en değerli 3 ligi arasında yer alan Türkiye Basketbol Süper Ligi ve All Star maçları ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası maçlarının tamamının önümüzdeki üç sezon boyunca münhasır olarak TİVİBU’dan yayınlanacağını kaydetti. Öte yandan, operatör bağımsız bir platform olan Türkiye'nin ilk milli dijital klavyesi TAMBU’nun, benzersiz Türkçe içeriği ile mobil kullanıcıların ilgisini her geçen gün daha fazla çektiğini dile getiren Doany, TAMBU’nun ilk bir yılında 6,6 milyon indirme sayısına ulaştığını ve en yakın rakibinden 2 kat daha fazla indirildiğini de sözlerine ekledi.