Basketbol antrenörlerinin kurs tarihleri belli oldu

Basketbol antrenörlerinin 2018 faaliyet programı kapsamındaki kurs tarihleri ve yerleri belli oldu. İşte ilk 4 kademe antrenör kurs başlangıç ve bitiş tarihleri.
1. KADEME (E) ANTRENÖR KURSLARI
Ankara – 29 Ağustos – 9 Eylül
İstanbul – 19 Eylül – 30 Eylül
Elazığ – 10 Ekim – 21 Ekim
Samsun – 31 Ekim – 11 Kasım
Gaziantep – 28 Kasım – 9 Aralık
Muhtelif – 17 Aralık – 30 Aralık
2. KADEME (D) ANTRENÖR KURSLARI
İstanbul– 13 Ağustos – 19 Ağustos
Ankara – 22 Ekim– 28 Ekim
Şanlıurfa – 19 Kasım – 25 Kasım
Antalya– 10 Aralık – 16 Aralık
3. KADEME (C) ANTRENÖR KURSLARI
İstanbul– 13 Ağustos – 19 Ağustos
İzmir – 10 Eylül – 16 Eylül
Ankara – 12 Kasım– 18 Kasım
4. KADEME (B) ANTRENÖR KURSLARI
Ankara – 27 Ağustos – 1 Eylül
DENKLİK KURSU
Ankara – 28 Aralık – 30 Aralık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz