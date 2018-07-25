Basketbol antrenörlerinin kurs tarihleri belli oldu

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Basketbol antrenörlerinin 2018 faaliyet programı kapsamındaki kurs tarihleri ve yerleri belli oldu. İşte ilk 4 kademe antrenör kurs başlangıç ve bitiş tarihleri.

1. KADEME (E) ANTRENÖR KURSLARI

Ankara – 29 Ağustos – 9 Eylül

İstanbul – 19 Eylül – 30 Eylül

Elazığ – 10 Ekim – 21 Ekim

Samsun – 31 Ekim – 11 Kasım

Gaziantep – 28 Kasım – 9 Aralık

Muhtelif – 17 Aralık – 30 Aralık

2. KADEME (D) ANTRENÖR KURSLARI

İstanbul– 13 Ağustos – 19 Ağustos

Ankara – 22 Ekim– 28 Ekim

Şanlıurfa – 19 Kasım – 25 Kasım

Antalya– 10 Aralık – 16 Aralık

3. KADEME (C) ANTRENÖR KURSLARI

İstanbul– 13 Ağustos – 19 Ağustos

İzmir – 10 Eylül – 16 Eylül

Ankara – 12 Kasım– 18 Kasım

4. KADEME (B) ANTRENÖR KURSLARI

Ankara – 27 Ağustos – 1 Eylül

DENKLİK KURSU

Ankara – 28 Aralık – 30 Aralık