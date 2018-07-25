Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:07 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:10 TSİ )

Basketbol antrenörlerinin kurs tarihleri belli oldu

Basketbol antrenörlerinin 2018 faaliyet programı kapsamındaki kurs tarihleri ve yerleri belli oldu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Basketbol antrenörlerinin 2018 faaliyet programı kapsamındaki kurs tarihleri ve yerleri belli oldu. İşte ilk 4 kademe antrenör kurs başlangıç ve bitiş tarihleri.

1. KADEME (E) ANTRENÖR KURSLARI

Ankara – 29 Ağustos – 9 Eylül

İstanbul – 19 Eylül – 30 Eylül

Elazığ – 10 Ekim – 21 Ekim

Samsun – 31 Ekim – 11 Kasım

Gaziantep – 28 Kasım – 9 Aralık

Muhtelif – 17 Aralık – 30 Aralık

2. KADEME (D) ANTRENÖR KURSLARI

İstanbul– 13 Ağustos – 19 Ağustos

Ankara – 22 Ekim– 28 Ekim

Şanlıurfa – 19 Kasım – 25 Kasım

Antalya– 10 Aralık – 16 Aralık

3. KADEME (C) ANTRENÖR KURSLARI

İstanbul– 13 Ağustos – 19 Ağustos

İzmir – 10 Eylül – 16 Eylül

Ankara – 12 Kasım– 18 Kasım

4. KADEME (B) ANTRENÖR KURSLARI

Ankara – 27 Ağustos – 1 Eylül

DENKLİK KURSU

Ankara – 28 Aralık – 30 Aralık

Bugün 10:07 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
U-12 resitali için kuralar yarın çekiliyor! mask
U-12 resitali için kuralar yarın çekiliyor!
Belediye Derince başladı mask
Belediye Derince başladı
Abuzer Gaffar, Kocaelispor’a rakip oldu mask
Abuzer Gaffar, Kocaelispor’a rakip oldu
Genç Kerem dahil oldu mask
Genç Kerem dahil oldu
Kadir Öge: İkinci şampiyonluğu yaşamak istiyorum! mask
Kadir Öge: İkinci şampiyonluğu yaşamak istiyorum!
Serdar Öz, Çengelköy’de mask
Serdar Öz, Çengelköy’de
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi mask
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı mask
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı
O eski halinden eser yok şimdi! mask
O eski halinden eser yok şimdi!
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı mask
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı
Öğretmen çifti kaza ayırdı! mask
Öğretmen çifti kaza ayırdı!
Davetliler fotoğraf çektirince düğün iptal edildi mask
Davetliler fotoğraf çektirince düğün iptal edildi

GALERİ

Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı mask
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece mask
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL