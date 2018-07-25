Şimdi seminer zamanı

Uluslararası Antrenör Semineri 20-22 Haziran’da İstanbul’da, Ulusal Alt Yapı Antrenör Gelişim Semineri ise 4-6 Temmuz’da Ankara’da gerçekleşmişti.
YAPILACAK SEMİNERLER
Çanakkale – 4-5 Ağustos - Bölgesel
Samsun – 11-12 Ağustos - Bölgesel
İstanbul – 27 -29 Ağustos – Belli değil
Diyarbakır – 8-9 Eylül - Bölgesel
Konya - 15-16 Eylül - Bölgesel
İstanbul – Belli değil – Uluslararası
Elazığ – 20-21 Ekim - Bölgesel
Mersin - 27-28 Ekim - Bölgesel
İstanbul - 29-31 Ekim – Belli değil
Adana – 17-18 Kasım – Bölgesel
Şanlıurfa – 24 – 25 Kasım – Bölgesel
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz