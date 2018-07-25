Abuzer Gaffar, Kocaelispor’a rakip oldu

Sarı Lacivertliler tanıdık bir isim, Abuzer Gaffar Toplu’yu renklerine bağladı. Geride bıraktığımız sezon Çorum Belediyespor’da forma giyen başarılı forvet ilimiz takımlarından Gölcükspor ve Darıca Gençlerbirliği’nde de forma giymiş, taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

İSTİKRARLI BİR FORVET

Son 4 yılda dikkat çeken bir performans ortaya koyan 1991 doğumlu forvet 4 yıl önce Maltepespor ile 31 maçta 14, üç yıl önce Gölcük forması ile 35 maçta 14, iki sezon önce Darıca forması ile 38 maçta 15, geçen sezon da Çorum ekibi ile 32 maçta 10 gole imza attı.