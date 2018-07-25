Serdar Öz, Çengelköy’de

Geçen sezon BAL’da Gebzespor ile şampiyonluk yaşayan ve ligin önemli hücum oyuncularından Serdal Öz, ciddi bir kadro kuran Çengelköyspor ile anlaştı. Öz’ün BAL’da 103 maçta 67 golü bulunuyor. 1988 doğumlu futbolcunun 3. Ligde ise 101 maça 26 golü bulunuyor.