Geçen sezon BAL’da Gebzespor ile şampiyonluk yaşayan ve ligin önemli hücum oyuncularından Serdal Öz, ciddi bir kadro kuran Çengelköyspor ile anlaştı. Öz’ün BAL’da 103 maçta 67 golü bulunuyor. 1988 doğumlu futbolcunun 3. Ligde ise 101 maça 26 golü bulunuyor.
Bugün 10:11 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:12 TSİ )
Serdar Öz, Çengelköy’de
Geçen sezon BAL’da Gebzespor ile şampiyonluk yaşayan ve ligin önemli hücum oyuncularından Serdal Öz, ciddi bir kadro kuran Çengelköyspor ile anlaştı.
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Bugün 10:11 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz