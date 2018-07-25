Erol Arutan, karatecileri kabul etti

Denizli’de ilimizi temsil eden sporcularımız Kartepe İlçe Spor Müdürü Erol Arutan’ı makamında ziyaret etti. Arutan, karateciler ile antrenörleri tek tek tebrik ederek sporcuların her birine madalya takdim etti.

KIYASIYA MÜCADELE ETTİLER

İl Karate İhtisas Spor Kulübü Başkanlığı organizesinde Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde 9 ülke ve 20 ilden 844 sporcunun katılımıyla başlayan turnuvada, karateciler tatamide ter döktü. Ferdi kata kız-erkek, ferdi kumite kız-erkek, takım kata kız-erkek, takım kumite kız-erkek ve veteranlar ferdi kata kumite erkek-kız olmak üzere sporcular birbiriyle kıyasıyla mücadele etti.