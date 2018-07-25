Yaz çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren İzmit Belediyespor futbol takımı sporcuları yüzme havuzunda gün boyu eğlendiler. Futbolcular etkinlikten ötürü yöneticilerden ve ilimizin sevilen spor adamlarından Necati Akkuzu’ya teşekkür etti. Böylesi organizasyonlara daha sonraki süreçte de devam edileceği belirtildi.
Bugün 10:12 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:14 TSİ )
Küçük futbolcuların havuz keyfi
Yaz çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren İzmit Belediyespor futbol takımı sporcuları yüzme havuzunda gün boyu eğlendiler.
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Bugün 10:12 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz