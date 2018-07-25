Küçük futbolcuların havuz keyfi

Yaz çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren İzmit Belediyespor futbol takımı sporcuları yüzme havuzunda gün boyu eğlendiler. Futbolcular etkinlikten ötürü yöneticilerden ve ilimizin sevilen spor adamlarından Necati Akkuzu’ya teşekkür etti. Böylesi organizasyonlara daha sonraki süreçte de devam edileceği belirtildi.