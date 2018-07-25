Beylikbağı’ndan Köşker’e ziyaret

Bu sezon 6 kategoride şampiyon olan, 3 kategoride ise Türkiye Şampiyonası’na giden ve U15 ile U16 kategorilerinde de son 20 takım arasına girerek büyük bir sükse yaratan Beylikbağıspor’un başarılı sporcuları, kupaları ile birlikte Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i ziyaret ettiler. Belediye Meclis Üyesi Musa Çınar’ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Köşker, başarılarından ötürü futbolcuları ve kulüp yöneticilerini tebrik etti.