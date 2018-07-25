İzmit Belediye Spor Dünya Bankası Futbol Okulu Şubesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 2007-2013 doğumlular arası minik yıldızlar kulübün yeni şubesine bekleniyor. Kayıt için: 0542 686 66 15 ve 0506 260 28 17 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir.
Bugün 10:14 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:16 TSİ )
Dünya Bankası’nda kayıtlar sürüyor
İzmit Belediye Spor Dünya Bankası Futbol Okulu Şubesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
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Bugün 10:14 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz