Kocaeli'den kaç "yabancı" var?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin illere göre yabancı nüfus haritasını açıkladı. Buna göre Türkiye’de oturma izni veya çalışma izni alan 919 bin 61 yabancı uyruklu bulunuyor. Kocaeli'de ise ikamet eden yabancı sayısı 7 bin 938 kişi olarak açıklandı.

İllere göre yabancıların nüfusu ise şöyle:

"İstanbul 327 bin 871, Ankara 84 bin 472, Antalya 57 bin 423, Bursa 26 bin 198, İzmir 26 bin 75, Samsun 20 bin 921, Mersin 17 bin 384, Sakarya 15 bin 586, Muğla 15 bin 195, Gaziantep 15 bin 52, Konya 14 bin 957, Eskişehir 13 bin 953, Yalova 13 bin 160, Çorum 11 bin 954, Aksaray 10 bin 480, Kayseri 10 bin 38, Adana 9 bin 396, Kırşehir 8 bin 829, Kütahya 8 bin 487, Uşak 8 bin 409, Yozgat 8 bin 245, Kocaeli 7 bin 938, Denizli 7 bin 803, Balıkesir 7 bin 779, Trabzon 7 bin 630, Aydın 7 bin 317, Manisa 7 bin 177, Afyonkarahisar 7 bin 66, Kahramanmaraş 6 bin 929, Şanlıurfa 6 bin 898, Kırıkkale 6 bin 487, Karabük 6 bin 395, Ordu 6 bin 186, Isparta 5 bin 452, Tokat 5 bin 245, Bolu 4 bin 924, Kastamonu 4 bin 903, Sivas 4 bin 790, Çankırı 4 bin 645, Çanakkale 4 bin 552, Zonguldak 4 bin 476, Giresun 4 bin 428, Nevşehir 4 bin 214, Düzce 3 bin 994, Hatay 3 bin 800, Tekirdağ 3 bin 584, Erzincan 3 bin 547, Malatya 3 bin 328, Erzurum 3 bin 218, Bilecik 3 bin 179, Amasya 2 bin 809, Karaman 2 bin 583, Van 2 bin 544, Elazığ 2 bin 501, Edirne 2 bin 363, Mardin 2 bin 329, Niğde 2 bin 306, Sinop 2 bin 122, Gümüşhane bin 833, Burdur bin 821, Kırklareli bin 557, Rize bin 231, Kars bin 169, Adıyaman bin 60, Bartın 866, Kilis 832, Diyarbakır 801, Batman 765, Ağrı 708, Şırnak 644, Iğdır 564, Osmaniye 550, Artvin 521, Siirt 489, Bayburt 387, Muş 379, Ardahan 377, Hakkari 356, Bingöl 311, Tunceli 164, Bitlis 150."