Kartepe'de su kesintisi olmayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kartepe ilçesinde yaşayan vatandaşların kesintisiz içme suyu ihtiyacını karşılamak için yatırımlar gerçekleştiriyor. İlçede devam eden iki ayrı projede, çeşitli büyüklüklerde 9 ayrı su deposu inşa edilirken 5 ayrı mevcut su deposunun da bakım ve onarımları yapılıyor.

KOCAELİ’DE SU MUSLUKTAN İÇİLİR

Küresel ısınmanın en büyük etkilerinden biri de su üzerinde kendisini gösteriyor. Bu çerçevede suyu iyi yönetmek gibi bir misyona sahip olduğunun bilincinde olan İSU Genel Müdürlüğü, “Kocaeli’de Su Musluktan İçilir” ilkesi ile içme suyu yatırımlarını sürdürüyor. 783 bin abonesi ile ülkemizde onlarca ilin nüfusundan fazla aboneye kesintisiz içme suyunu sağlamak amacıyla yatırımlar gerçekleştiren Kurum, sanayinin doğal sonucu olarak nüfusu artan şehrin ihtiyaçlarını karşılamak için; bir yandan baraj ve su kaynaklarını artırırken bir yandan da içme suyu depolarının kapasitesinin artırılması ve modernizasyonu için yatırımlar yapıyor.

DEPO YATIRIMLARI 7 MİLYON LİRA

İl genelinde çeşitli büyüklükte 600’ün üzerinde depo ile hizmet veren İSU Genel Müdürlüğü, Samanlı dağları etekleri ve Sapanca Gölü’nün kenarında, yaz ve kış turizminin önemli merkezlerinden olan Kartepe ilçesinde, yeni içme suyu depoları inşa ediyor. Proje kapsamında ilçeye bağlı yüksek kesimlerin içme suyu ihtiyacını depolamak için Uzuntarla’da 1000 m3, Suadiye Toraman’da 2000 m3, Eşme ve Karatepe’de 500’er m3, Balaban, Şirinsulhiye ve Eşme’de 300’er m3, Karatepe ve Pazarçayırı’nda 100’er m3 kapasiteli olmak üzere 9 ayrı depo inşa ediliyor. 5 adet deponun betonarme inşaatlarının sürdüğü projede yapılacak depolar ile birlikte yaklaşık 7 km uzunluğunda içme suyu hattı da inşa edilecek. Depoların inşaatı, 7 milyon liraya mal olacak.

5 AYRI DEPONUN BAKIM ONARIMI YAPILIYOR

Kurum, muhteşem doğası ile dikkat çeken ilçede bir yandan yeni depolar inşa ederken bir yandan da mevcut depoların bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor. İlçeye bağlı, çeşitli büyüklüklerdeki Yeşiltepe, Uzunçiftlik, Uzuntarla, Eşme Ahmediye ve Köseköy Merkez olmak üzere 5 ayrı su deposunun inşaat, yalıtım, elektrik, mekanik bakım ve onarımlarını sürdürülüyor. Başiskele ilçesindeki depolar ile birlikte sürdürülen çalışmalar, 3,7 milyon liraya mal olacak.

SU KESİNTİLERİNE KARŞI ÖNLEM

İki ayrı proje kapsamında yapılan çalışmalar, yıl sonunda tamamlanacaktır. Böylelikle turizm ile birlikte sürekli nüfusu artan İlçede yaşayan vatandaşların, kesintisiz, bol ve düzenli içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Muhtemel su kesintilerine karşı da önlem alınmış olacaktır. İSU Genel Müdürlüğü, üstlenmiş olduğu ‘’suyu iyi yönetme’’ misyonunun gereğini en etkili ve verimli bir şekilde yerine getirmek adına aralıksız bir şekilde hizmetlerine devam ediyor.