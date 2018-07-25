Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:29 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:31 TSİ )

Kartepe'de su kesintisi olmayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kartepe ilçesinde yaşayan vatandaşların kesintisiz içme suyu ihtiyacını karşılamak için yatırımlar gerçekleştiriyor.

mask
mask
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kartepe ilçesinde yaşayan vatandaşların kesintisiz içme suyu ihtiyacını karşılamak için yatırımlar gerçekleştiriyor. İlçede devam eden iki ayrı projede, çeşitli büyüklüklerde 9 ayrı su deposu inşa edilirken 5 ayrı mevcut su deposunun da bakım ve onarımları yapılıyor.

KOCAELİ’DE SU MUSLUKTAN İÇİLİR

Küresel ısınmanın en büyük etkilerinden biri de su üzerinde kendisini gösteriyor. Bu çerçevede suyu iyi yönetmek gibi bir misyona sahip olduğunun bilincinde olan İSU Genel Müdürlüğü, “Kocaeli’de Su Musluktan İçilir” ilkesi ile içme suyu yatırımlarını sürdürüyor. 783 bin abonesi ile ülkemizde onlarca ilin nüfusundan fazla aboneye kesintisiz içme suyunu sağlamak amacıyla yatırımlar gerçekleştiren Kurum, sanayinin doğal sonucu olarak nüfusu artan şehrin ihtiyaçlarını karşılamak için; bir yandan baraj ve su kaynaklarını artırırken bir yandan da içme suyu depolarının kapasitesinin artırılması ve modernizasyonu için yatırımlar yapıyor.

DEPO YATIRIMLARI 7 MİLYON LİRA

İl genelinde çeşitli büyüklükte 600’ün üzerinde depo ile hizmet veren İSU Genel Müdürlüğü, Samanlı dağları etekleri ve Sapanca Gölü’nün kenarında, yaz ve kış turizminin önemli merkezlerinden olan Kartepe ilçesinde, yeni içme suyu depoları inşa ediyor. Proje kapsamında ilçeye bağlı yüksek kesimlerin içme suyu ihtiyacını depolamak için Uzuntarla’da 1000 m3, Suadiye Toraman’da 2000 m3, Eşme ve Karatepe’de 500’er m3, Balaban, Şirinsulhiye ve Eşme’de 300’er m3, Karatepe ve Pazarçayırı’nda 100’er m3 kapasiteli olmak üzere 9 ayrı depo inşa ediliyor. 5 adet deponun betonarme inşaatlarının sürdüğü projede yapılacak depolar ile birlikte yaklaşık 7 km uzunluğunda içme suyu hattı da inşa edilecek. Depoların inşaatı, 7 milyon liraya mal olacak.

5 AYRI DEPONUN BAKIM ONARIMI YAPILIYOR

Kurum, muhteşem doğası ile dikkat çeken ilçede bir yandan yeni depolar inşa ederken bir yandan da mevcut depoların bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor. İlçeye bağlı, çeşitli büyüklüklerdeki Yeşiltepe, Uzunçiftlik, Uzuntarla, Eşme Ahmediye ve Köseköy Merkez olmak üzere 5 ayrı su deposunun inşaat, yalıtım, elektrik, mekanik bakım ve onarımlarını sürdürülüyor. Başiskele ilçesindeki depolar ile birlikte sürdürülen çalışmalar, 3,7 milyon liraya mal olacak.

SU KESİNTİLERİNE KARŞI ÖNLEM

İki ayrı proje kapsamında yapılan çalışmalar, yıl sonunda tamamlanacaktır. Böylelikle turizm ile birlikte sürekli nüfusu artan İlçede yaşayan vatandaşların, kesintisiz, bol ve düzenli içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Muhtemel su kesintilerine karşı da önlem alınmış olacaktır. İSU Genel Müdürlüğü, üstlenmiş olduğu ‘’suyu iyi yönetme’’ misyonunun gereğini en etkili ve verimli bir şekilde yerine getirmek adına aralıksız bir şekilde hizmetlerine devam ediyor.

Bugün 10:29 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Öğretmen çifti kaza ayırdı! mask
Öğretmen çifti kaza ayırdı!
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek... mask
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek...
Gebze Center AVM Müdürü Birol Mutlu oldu mask
Gebze Center AVM Müdürü Birol Mutlu oldu
Define avcıları suçüstünde yakalandı! mask
Define avcıları suçüstünde yakalandı!
Muhtarlar, acil önlem alınmasını istiyor! mask
Muhtarlar, acil önlem alınmasını istiyor!
Yağmur ağaçları devirdi! mask
Yağmur ağaçları devirdi!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi mask
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı mask
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı
O eski halinden eser yok şimdi! mask
O eski halinden eser yok şimdi!
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı mask
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı
Öğretmen çifti kaza ayırdı! mask
Öğretmen çifti kaza ayırdı!
Davetliler fotoğraf çektirince düğün iptal edildi mask
Davetliler fotoğraf çektirince düğün iptal edildi

GALERİ

Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı mask
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece mask
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL