İtfaiye Terminal Müfreze binası yükseliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni itfaiye müfreze binaları inşa ediyor. Bunlardan biri Şehirlerarası Otobüs Terminali bölgesinde oluşturuluyor. Personelin tüm ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve olaylara hızlı bir şekilde çıkmaya imkân verecek yeni modern bina, bölgedeki olası olaylara müdahalenin merkezi olacak. Her türlü olayda can ve mal kaybını engellemek için çaba harcayan itfaiye, yeni binalarda hizmet verecek.

YAPI ŞEKLİ OLUŞUYOR

İtfaiyenin terminal müfreze binası çalışmaları devam ediyor. Mimari şekli oluşmaya başlayan yapıda inşa çalışmaları sürüyor. Yapının bodrum ve zemin kat duvar imalatları gerçekleştiriliyor. Betonarme üzerine çelik konstrüksiyon plakaları yerleştiriliyor. Çatı tabliyesi kalıp ve donatı imalatları ise devam ediyor. Yapının çevre imalatlarına yakın zamanda başlanacak. Müfreze binası Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında yer alan Şehir İçi Otobüsleri Doğu Terminali içinde inşa ediliyor. Müfreze binası olaylara anında müdahale edilebilecek şekilde yapılıyor.

BİN 500 METREKARE

Yeni itfaiye müfreze binası 7 araçlık itfaiye aracı garajına sahip olacak. Bina bin 500 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Müfreze binası Kandıra Yolu ve Seymen Caddesi’nin kesiştiği terminal alanında yapılıyor. İzmit İtfaiye Grup Amirliği Terminal Müfrezesi binası bodrum, zemin ve bir kat şeklinde inşa ediliyor. Yapının bodrum katı 154 metrekare, zemin katı 893 metrekare, 1.katı ise 460 metrekare olacak.

4 BİNA DAHA YAPILIYOR

Bodrum katta; teknik merkezler yer alacakken zemin katta; 7 araçlık garaj, idari ofisler, yemekhane ve dinlenme odası bulunacak. Birinci katta ise yatakhaneler, spor salonu, eğitim salonu ve mescit yer alacak. Büyükşehir Belediyesi Kartepe, Karamürsel, Bağçeşme ve Gebze’ye de müfreze binaları inşa ediyor. Binalar olaylara hızlı bir şekilde çıkış yapan itfaiyecilerin kullanımına uygun olacak şekilde oluşturuluyor.