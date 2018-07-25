Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:34 TSİ- Gündem ( G : Bugün 10:35 TSİ )

İtfaiye Terminal Müfreze binası yükseliyor

İzmit İtfaiye Grup Amirliği Terminal Müfrezesi’nin yeni binası oluşmaya başladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni itfaiye müfreze binaları inşa ediyor. Bunlardan biri Şehirlerarası Otobüs Terminali bölgesinde oluşturuluyor. Personelin tüm ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve olaylara hızlı bir şekilde çıkmaya imkân verecek yeni modern bina, bölgedeki olası olaylara müdahalenin merkezi olacak. Her türlü olayda can ve mal kaybını engellemek için çaba harcayan itfaiye, yeni binalarda hizmet verecek.

YAPI ŞEKLİ OLUŞUYOR

İtfaiyenin terminal müfreze binası çalışmaları devam ediyor. Mimari şekli oluşmaya başlayan yapıda inşa çalışmaları sürüyor. Yapının bodrum ve zemin kat duvar imalatları gerçekleştiriliyor. Betonarme üzerine çelik konstrüksiyon plakaları yerleştiriliyor. Çatı tabliyesi kalıp ve donatı imalatları ise devam ediyor. Yapının çevre imalatlarına yakın zamanda başlanacak. Müfreze binası Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında yer alan Şehir İçi Otobüsleri Doğu Terminali içinde inşa ediliyor. Müfreze binası olaylara anında müdahale edilebilecek şekilde yapılıyor.

BİN 500 METREKARE

Yeni itfaiye müfreze binası 7 araçlık itfaiye aracı garajına sahip olacak. Bina bin 500 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Müfreze binası Kandıra Yolu ve Seymen Caddesi’nin kesiştiği terminal alanında yapılıyor. İzmit İtfaiye Grup Amirliği Terminal Müfrezesi binası bodrum, zemin ve bir kat şeklinde inşa ediliyor. Yapının bodrum katı 154 metrekare, zemin katı 893 metrekare, 1.katı ise 460 metrekare olacak.

4 BİNA DAHA YAPILIYOR

Bodrum katta; teknik merkezler yer alacakken zemin katta; 7 araçlık garaj, idari ofisler, yemekhane ve dinlenme odası bulunacak. Birinci katta ise yatakhaneler, spor salonu, eğitim salonu ve mescit yer alacak. Büyükşehir Belediyesi Kartepe, Karamürsel, Bağçeşme ve Gebze’ye de müfreze binaları inşa ediyor. Binalar olaylara hızlı bir şekilde çıkış yapan itfaiyecilerin kullanımına uygun olacak şekilde oluşturuluyor.

Bugün 10:34 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek... mask
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek...
Gebze Center AVM Müdürü Birol Mutlu oldu mask
Gebze Center AVM Müdürü Birol Mutlu oldu
Define avcıları suçüstünde yakalandı! mask
Define avcıları suçüstünde yakalandı!
İYİ Parti'de ısrar sürüyor "Tek adayımız Akşener" mask
İYİ Parti'de ısrar sürüyor "Tek adayımız Akşener"
Muhtarlar, acil önlem alınmasını istiyor! mask
Muhtarlar, acil önlem alınmasını istiyor!
Yağmur ağaçları devirdi! mask
Yağmur ağaçları devirdi!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi mask
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı mask
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı
O eski halinden eser yok şimdi! mask
O eski halinden eser yok şimdi!
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı mask
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı
Öğretmen çifti kaza ayırdı! mask
Öğretmen çifti kaza ayırdı!
Davetliler fotoğraf çektirince düğün iptal edildi mask
Davetliler fotoğraf çektirince düğün iptal edildi

GALERİ

Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı mask
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece mask
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL