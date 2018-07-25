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İklimsa’dan ferahlatan kampanya

Teknosa’nın iklimlendirme sektöründeki öncü markası İklimsa, ferahlatan kampanyalarına devam ediyor. Kampanya kapsamında, İklimsa merkezlerinde Mitsubishi Heavy Industries marka duvar tipi klimalar yüzde 25’e varan indirim ile tüketicilerle buluşuyor. Mitsubishi Heavy Industries, Sigma, Sharp ya da GE Appliances marka duvar tipi klima alanlara ise evlerini diledikleri yerden serinletmeye yardımcı olacak internet erişimli kumanda hediye ediliyor.

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33 yıldır iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren ve 450’den fazla satış ve servis ağı olan İklimsa, avantajlı kampanyalarını sürdürüyor. 30 Temmuz’a kadar sürecek olan kampanya kapsamında, Türkiye genelindeki İklimsa merkezlerinde, yüksek enerji verimliliği ve sessizliği ile öne çıkan Mitsubishi Heavy Industries SRK63ZR-S modeli duvar tipi klimalar yüzde 25’e varan indirim fırsatı ile sunuluyor. Kampanya dahilinde ayrıca, Mitsubishi Heavy Industries, Sigma, Sharp veya GE Appliances marka duvar tipi klima modellerinden satın alan tüketicilere, diledikleri yerden klimalarını kontrol etmeye imkân tanıyan internet erişimli kumanda hediye ediliyor.

Enerji verimliliği ön planda

33 yıllık tecrübesi ile Teknosa’nın iklimlendirme sektöründeki öncü markası İklimsa, teknolojisi ile yüksek konfor sağlayan ürünleri tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. İklimsa’nın özel markası, A++ enerji sınıfı Sigma klimalar maksimum enerji verimliliği sağlarken, ''I Feel'' özelliği ile vücut ısısını algılayarak ortam sıcaklığını ayarlayabiliyor. İç mekanlardaki en uzak bölgelere eşit sıcaklık seviyesi ile ulaşım sağlayabilen Sigma klimalar, toz filtresinin yanı sıra anti bakteriyel ve aktif karbon filtresi sayesinde alerjik özelliğe sahip havada uçuşan maddelerin yapısını bozarak deaktive edebilen yüksek teknolojisiyle dikkat çekiyor.

Bugün 10:36 TSİ - Ekonomi

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