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Alikahya Kapalı Pazarda tezgahlar açıldı

İzmit Belediyesi tarafından Alikahya’da yaptırılan kapalı pazarda esnaflar tezgah açmaya başladı.

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İzmit Belediyesi tarafından Alikahya’da yaptırılan kapalı pazarda esnaflar tezgah açmaya başladı. Alikahya Fatih Mahallesi’nde yaptırılan kapalı pazarda Çarşamba günleri 74 esnafın tezgah açtığını söyleyen yetkililer “1800 metrekarelik alan üzerine inşa edilen kapalı pazarda satış alanlarının yanı sıra

MODERN ORTAMDA

zabıta odası, bebek emzirme odası, bay-bayan tuvaletler, bay-bayan mescit, abdest alma yerleri, çay ocağı ve depo gibi alanlar bulunuyor. Kapalı Pazar sayesinde hem pazarcı esnafı hem de vatandaşlar sağlıklı ve modern ortamlarda buluşma imkanı buldu. Vatandaşlar yağıştan, güneşten etkilenmeden gönül rahatlığı içinde alış verişini yaparken, pazarcı esnafı da gecenin ilerleyen saatlerinden itibaren direk, tente ve tezgah açmak zorunda kalmıyor” dediler. Kapalı pazarın faaliyete geçmesiyle büyük mutluluk yaşayan pazarcı esnafı “ Allah Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’dan razı olsun. Eskiden mahalle aralarında satış yapabilmek için gecenin ilerleyen saatlerinden itibaren tezgah, tente açmaya çalışıyorduk. Yağmurda, karda, güneşte çektiğimiz çilenin haddi hesabı yoktu. Artık son derece modern ortamlarda satışımız yapabiliyoruz” dediler.

İZMİT’TEKİ KAPALI PAZARLAR

İzmit’te pazarcı esnafları Kuruçeşme kapalı pazarında Pazartesi günleri, Yenişehir’deki kapalı pazarda Salı günleri, Yeşilova ve Alikahya kapalı pazarlarında Çarşamba günleri, Ayazma, Akmeşe ve Plajyolu’ndaki kapalı pazarlarda Cuma günleri, 41 Burda AVM’de de Cumartesi günleri (ekolojik pazar) tezgah açıyorlar. Doğu Kışla’da yaptırılan kapalı pazarda Kurban Bayramı sonrası, Yuvam’daki kapalı pazarda da yasal sürecin tamamlanmasının ardından esnaflar modern ortamlarda satış yapma imkanı bulacaklar.

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