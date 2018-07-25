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Bugün 16:00 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:06 TSİ )

Kocaeli Basket çalışıyor, çalışıyor ve çalışıyor!

İlimizin Basketbol branşında önde gelen takımları arasında yer alan ve geride bıraktığımız sezon 8’i şampiyonluk olmak üzere 13 kupa ile tamamlayan Kocaeli Basket Spor Kulübü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

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Tüm gruplarda derece elde eden kulübün U-16 Kız takımı çalışmalarını Atatürk Spor Salonu’nda haftanın 6 günü sürdürüyor. Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’ndeki tek temsilcimiz olan Kocaeli Basketbol Kulübü’nün U-16 ve U-18 takımlarını Bora Çınar çalıştırıyor. Haftanın 6 günü yapılan teknik ve taktik saha çalışmalarının yanında Atletizm pistinde haftanın 2 günü kondisyon, kuvvet ve koşular ile yeni sezon çalışmalarına devam eden kulüp kürsüden inmemek için mücadele edecek.

BÖLGESEL LİGE KATILACAK

12 kişilik bir kadro kurup zirve mücadelesi verecek olan Kocaeli Basket, 8 genç sporcu ve 4 de tecrübeli bayan sporcu ile sezona başlamak istiyor. Genç kızlarda yerel ligde şampiyonluğu hedefleyen U-16 Genç kız takımı yeni sezon çalışmalarına 14 basketbolcu ile devam ediyor. Genç ve başarılı antrenör Bora Çınar “Çalışmalarımız iyi gidiyor. Her şey yolunda. Gençlerimizin isteği bize güven ve enerji veriyor. Bu yıl genç kızlarımızdan A takımımıza en az 3 ya da 4 sporcuyu çıkarmayı düşünüyoruz” dedi.

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Bugün 16:00 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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