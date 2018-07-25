Kocaelispor’un eski futbolcularından, Süper Lig’de özellikle Adanaspor forması ile adından söz ettiren, Derincespor’da dört buçuk yıl teknik adamlık yaptıktan sonra geçen sezon Payasspor’u çalıştıran, son olarak da Adanaspor’da yardımcı antrenörlük yapan Ali Asım Balkaya’nın babası Rasim Balkaya 80 yaşında kalp yetmezliği nedeni ile hayatını kaybetti. Ayşe Hanım ile evli ve 3 kız 2 de erkek evlat sahibi olan, bir lastik fabrikasından emekli olan Merhum Rasim Balkaya’nın cenazesi bugün (Çarşamba) Mehmet Ali Paşa Camii'nde kılınacak ikinci namazının ardından Asri Mezarlık’taki aile kabristanlığına defnedilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Bugün 11:08 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 12:18 TSİ )
Ali Asım Balkaya'nın acı günü!
İzmitli Teknik Direktör Ali Asım Balkaya'nın babası Rasim Balkaya, hayatını kaybetti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:08 TSİ - Asayiş
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz