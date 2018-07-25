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Ali Asım Balkaya'nın acı günü!

İzmitli Teknik Direktör Ali Asım Balkaya'nın babası Rasim Balkaya, hayatını kaybetti.

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Kocaelispor’un eski futbolcularından, Süper Lig’de özellikle Adanaspor forması ile adından söz ettiren, Derincespor’da dört buçuk yıl teknik adamlık yaptıktan sonra geçen sezon Payasspor’u çalıştıran, son olarak da Adanaspor’da yardımcı antrenörlük yapan Ali Asım Balkaya’nın babası Rasim Balkaya 80 yaşında kalp yetmezliği nedeni ile hayatını kaybetti. Ayşe Hanım ile evli ve 3 kız 2 de erkek evlat sahibi olan, bir lastik fabrikasından emekli olan Merhum Rasim Balkaya’nın cenazesi bugün (Çarşamba) Mehmet Ali Paşa Camii'nde kılınacak ikinci namazının ardından Asri Mezarlık’taki aile kabristanlığına defnedilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

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