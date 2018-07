Doğukan Kaya: Uzun yıllar Kocaelispor’un kalesini korumak istiyorum

Kocaelispor’da genç kaleci Doğukan Kaya antrenmanların çok yararlı geçtiğini belirtti. Kaya, Yeşil Siyahlı forma ile uzun yıllar kaleyi korumak istediğini belirtti ve şu ifadelere yer verdi: Alt yapılardaki mücadelemiz sonunda A takıma uygun görüldüm. Bu anlamda üzerimde emeği olan ve bu fırsatı yakalamamı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum.

ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM

Kocaelispor gibi bir kulüpte A takımda antrenmanlara çıkmak bile çok önemli. Farkındayım ve daha yolun çok başındayım. Antrenmanlarda üst düzeyde çalışıyoruz. Galip hocamız, Şenol hocamız, diğer hocalarımızın niyetleri çok iyi. Elimden geleni yapıyorum. Antrenmanlarda “Üzerine katarak daha nasıl çalışabilirim” diyorum ve bu takımda kalıcı olmak istiyorum.

CAN EMRE YÜCEL

Can Emre Yücel gibi bir değer ile birlikte çalışıyoruz. Beşiktaş’a gitmeden önce beni Can Emre abi çalıştırıyordu. Hatta bana Milli takımın kamp eşofmanlarını vermişti. Can abi büyük bir tecrübe. En küçük hatamızda bize neyin doğru olduğunu söylüyor, iyi yaptığımız hareketlerden sonra motive ediyor. Şenol Odabaş hocam çok çok kariyerli bir kaleci antrenörü. Gerçekten tüm kalecileri müthiş çalıştırıyor.

ÖZ ABİMİZ GİBİLER

Antrenmanlarda yorulsak bile biliyoruz ki yarınlarda bu çalışmalar bize çok katkı sağlayacak. Tesiste, sahada ya da dışarıda abilerimiz sürekli bizlere bir eksiğimizin olup olmadığını söylüyor. Onlar öz abilerimizden farksız. Kocaelispor büyük ve değerleri olan bir camia. Hedefim tabii ki Kocaelispor’un kalesini uzun yıllar korumak. Bunu sağlamak için de çok çalışmak gerekiyor. İnşallah Kocaelispor üst liglere ara vermeden çıkar ve ben de takımda forma giymeye devam ederim.