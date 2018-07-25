Hararet artıyor!

Sezonu 2 Eylül’de Fatsa Belediyespor maçı ile açacak olan Kocaelispor’da sezon öncesi çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Gündüz bir spor salonunda ağırlık çalışan, 2 günde bir kros yapan Yeşil Siyahlılar akşam saha çalışmalarını yenilenen zemini ve çevresi ile dikkat çeken Vinsan Tesisleri’nde yapıyor.

GÜNDOĞDU TALİMAT YAĞDIRDI

Önceki günü çift çalışma ile geçen Kocaelispor’un akşamki antrenmanına tüm futbolcular katıldı. Isınma koşusu, ısınma hareketleri ve koordinasyon ile başlayan çalışan 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma mücadelesi ile sürdü. Kalecilerin takımdan ayrı çalıştığı Yeşil Siyahlılarda teknik adam galip Gündoğdu kalecisiz top çalışmasında antrenmanı sık sık durdurdu futbolculara adeta talimat yağdırdı.

TEMPO ARTIYOR

Antrenmanın son bölümünde sahanın 4’te 3’ünün kullanıldığı çift kale maç yapıldı. Bu sezon ilk kez geniş bir alanda maç yapan Yeşil Siyahlıların temposunun giderek yükseldiği görüldü. Yaklaşık yarım saat süren maçın ardından yenileme koşusu yapıldı ve antrenman sona erdi. Antrenmanı Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil de izledi. Kocaelispor 30 Temmuz Pazartesi günü İstanbul’da Pendikspor ile sezon öncesi ilk hazırlık maçını yapacak.