Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:06 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:07 TSİ )

Kadir Öge: İkinci şampiyonluğu yaşamak istiyorum!

Kocaelispor’un istikrarlı futbolcularından Kadir Öge, Yeşil Siyahlılar ile sezon sonunda şampiyonluk yaşamayı çok istediğini ifade etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Başarılı sol bek gazetemize yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Her yıl bizim için ayrı bir tecrübe oldu. 3 yıl son haftalara kadar heyecan yaşattık, sürekli yukarıları zorladık. Bildiğiniz gibi üç sezon önce de şampiyon olduk. Geçen sezon ise istediğimiz gibi geçmedi. Stresli günler geçirdik. Açıkçası stresi yaşayan bilir. Bu yıl inşallah her şey farklı olacak. Transfer açılır ve aramıza yer arkadaşlarımız gelirse her anlamda kalitemiz de artaacak.

DUBLE KUTLAMA

Transfer yasağı olsa da olmasa da Kocaelispor ile oynayan rakipler ayrı bir hırs ayrı bir konsantrasyonla mücadele ediyor. Bizim de avantajlarımız var tabii ki. Büyük bir camia için mücadele ediyoruz. Kocaelispor ile bir şampiyonluk yaşadık. Açıkçası bir şampiyonluk daha yaşamak istiyorum. 2 yıl önceki şampiyonluğumuzda yeteri kadar sevinemedik, inşallah bu yıl sonunda duble kutlama yaparız.

SORUNU KENDİSİNDE ARASIN

Aramıza gençler katıldı. Onlar da bize katkı sağlayacaktır. Hepsi çok efendi. Biz de elimizden geldiği kadar onlara destek oluyoruz. Çünkü biz de bu dönemlerden geçtik. Vinsan’ın son durumundan çok memnunum. Yazları öyle ya da böyle iyi geçiyordu ancak kışları çamurda çalıştık. Sana atılan pasın ardından top gelene kadar 3-4 kez yön değiştiriyordu. İyi sahada antrenman yapmanın artısı çok fazla. Artık bu sahada da pas doğru verilemiyorsa futbolcu sorunu kendisinde arasın.

Bugün 12:06 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
U-12 resitali için kuralar yarın çekiliyor! mask
U-12 resitali için kuralar yarın çekiliyor!
Belediye Derince başladı mask
Belediye Derince başladı
Abuzer Gaffar, Kocaelispor’a rakip oldu mask
Abuzer Gaffar, Kocaelispor’a rakip oldu
Genç Kerem dahil oldu mask
Genç Kerem dahil oldu
Kadir Öge: İkinci şampiyonluğu yaşamak istiyorum! mask
Kadir Öge: İkinci şampiyonluğu yaşamak istiyorum!
Serdar Öz, Çengelköy’de mask
Serdar Öz, Çengelköy’de
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi mask
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı mask
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı
O eski halinden eser yok şimdi! mask
O eski halinden eser yok şimdi!
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı mask
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı
Öğretmen çifti kaza ayırdı! mask
Öğretmen çifti kaza ayırdı!
Davetliler fotoğraf çektirince düğün iptal edildi mask
Davetliler fotoğraf çektirince düğün iptal edildi

GALERİ

Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı mask
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece mask
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL