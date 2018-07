Kadir Öge: İkinci şampiyonluğu yaşamak istiyorum!

Başarılı sol bek gazetemize yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Her yıl bizim için ayrı bir tecrübe oldu. 3 yıl son haftalara kadar heyecan yaşattık, sürekli yukarıları zorladık. Bildiğiniz gibi üç sezon önce de şampiyon olduk. Geçen sezon ise istediğimiz gibi geçmedi. Stresli günler geçirdik. Açıkçası stresi yaşayan bilir. Bu yıl inşallah her şey farklı olacak. Transfer açılır ve aramıza yer arkadaşlarımız gelirse her anlamda kalitemiz de artaacak.

DUBLE KUTLAMA

Transfer yasağı olsa da olmasa da Kocaelispor ile oynayan rakipler ayrı bir hırs ayrı bir konsantrasyonla mücadele ediyor. Bizim de avantajlarımız var tabii ki. Büyük bir camia için mücadele ediyoruz. Kocaelispor ile bir şampiyonluk yaşadık. Açıkçası bir şampiyonluk daha yaşamak istiyorum. 2 yıl önceki şampiyonluğumuzda yeteri kadar sevinemedik, inşallah bu yıl sonunda duble kutlama yaparız.

SORUNU KENDİSİNDE ARASIN

Aramıza gençler katıldı. Onlar da bize katkı sağlayacaktır. Hepsi çok efendi. Biz de elimizden geldiği kadar onlara destek oluyoruz. Çünkü biz de bu dönemlerden geçtik. Vinsan’ın son durumundan çok memnunum. Yazları öyle ya da böyle iyi geçiyordu ancak kışları çamurda çalıştık. Sana atılan pasın ardından top gelene kadar 3-4 kez yön değiştiriyordu. İyi sahada antrenman yapmanın artısı çok fazla. Artık bu sahada da pas doğru verilemiyorsa futbolcu sorunu kendisinde arasın.