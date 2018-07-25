Aman Başak!

Kocaelispor’un tecrübeli savunma oyuncusu Murat Soner Başak önceki akşam Vinsan’da yapılan antrenmanda sakatlık geçirdi. Maç esnasında sağ ayağına sert darbe alan Başak hayli korkuttu. Bir süre yerden kalkamayan ve yaşadığı acı nedeni ile çime vuran deneyimli futbolcuya Kulüp Masörü Ali Arslan ilk müdahaleyi yaptı. Takım arkadaşları da Başak’ın yardımına koşarken biraz aksayan İzmitli futbolcu antrenmana devam ederek yüreklere su serpti.