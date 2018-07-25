Genç Kerem dahil oldu

Kocaelispor’un önceki günkü antrenmanına alt yapıdan Kerem Yıldırım da dahil oldu. 2000 doğumlu orta saha oyuncusu ilk çalışmasını büyük bir heyecanla geride bıraktı. Kerem’in dahil olması ile birlikte alt yapıdan A takıma alınan futbolcu sayısı 10’a yükseldi.