Kocaelispor’un önceki günkü antrenmanına alt yapıdan Kerem Yıldırım da dahil oldu. 2000 doğumlu orta saha oyuncusu ilk çalışmasını büyük bir heyecanla geride bıraktı. Kerem’in dahil olması ile birlikte alt yapıdan A takıma alınan futbolcu sayısı 10’a yükseldi.
Bugün 12:07 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:09 TSİ )
Genç Kerem dahil oldu
Kocaelispor’un önceki günkü antrenmanına alt yapıdan Kerem Yıldırım da dahil oldu.
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Bugün 12:07 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz