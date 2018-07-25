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Hyundai’nin kahramanı: KONA Iron Man Edition

Hyundai, sinema karakteri Iron Man için yepyeni bir versiyon hazırladı. KONA Iron Man Edition adıyla sınırlı sayıda satışa sunulacak olan araç, sıra dışı hatları, dinamik iç mekanı ve fantastik özelliğiyle büyük bir heyecan uyandırıyor.

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Hyundai, geçtiğimiz yıl dünyanın en ünlü çizgi roman ve film yapımcısı Marvel ile işbirliğine imza atmış ve bu kapsamda daha ilgi çekici projeler geliştirmeye başlamıştı. Bu birlikteliğin bir meyvesi olarak KONA Iron Man Edition’ı hazırlayan iki ortak, sinema ve otomobil tutkunlarını bir araya getirmeyi amaçlıyor.

18 İNÇLİK JANTLAR

Bu yıl gösterime giren Ant Man ve The Wasp filminde kullanılan Veloster gibi, izleyenlere sıra dışı bir otomobil sunan iki ortak, Kona Iron Man Edition’la da benzer etkiyi sunmayı hedefliyor. Dinamik bir görüntüye sahip olan araç, Iron Man karakterini yakından andırıyor ve özel hatlarıyla da birebir bir uyum sergilemiş oluyor. Mat gri gövde rengi ve kırmızı aksesuarlarla harmanlanan otomobil, 18 inçlik jantlarıyla da bu iddiasını pekiştiriyor.

SAHNE HİSSİ VERİYOR

Marvel ve SUV tutkunlarına hitap eden KONA, Iron Man’in maskesini ve göz şeklini anımsatan özel gündüz farlarıyla dikkat çekiyor. Bu görüntüsüyle Iron Man’i ilk bakışta anımsayanlar, araç içerisinde kullanılan diğer detaylarla da kendilerini filmin içindeki bir sahnede bulmuş gibi hissediyorlar. Ön tasarımın ve benzersiz aydınlatma grubunun yanı sıra kapılardaki Stark Industry, tavandaki maske motifi ve kaputtaki Marvel logolarıyla da filme direkt gönderilme yapılıyor.

Bugün 12:09 TSİ - Spor

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