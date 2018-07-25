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Ali Türkşen, siyaseti bırakıyor

İYİ Parti'li Eski SAT Komando Ali Türkşen Meral Akşener'in siyaseti bırakma kararını değerlendirdi.

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Kardak'a bayrak diken komutan olarak tanınan İYİ Parti'li Eski SAT Komando Ali Türkşen Meral Akşener'in siyaseti bırakma kararını değerlendirdi. Türkşen, "Ben siyasete başlarken İYİ Parti'de şöyle bir ilke kararı almıştım. Bu işi ancak iki sebeple bitiririm. Birincisi Sayın Genel Başkanımız beni istemezse ki sağolsun öyle birşey olmadı, ikincisi ise kendisi bu işi bırakırsa benim İYİ Parti'de herhangi bir şekilde faaliyetim söz konusu olmaz demiştim. Şuanda son çalıştay kurulunda çıkan durumla 12 Ağustos'ta seçimle kurultaya gidiyoruz. Bu kurultayla bütün delegelerin ve tabanının isteğiyle sayın Genel Başkanımız inşallah tekrar göreve gelecek. Ancak bu görevi yine de kabul etmezse benim de İYİ Parti'de ve siyasette herhangi bir yerim olmadığını düşünüyorum. Kendisiyle geldim kendisiyle gideceğim.Bu benim ilke kararım ani alınmış bir karar değil" dedi.

Bugün 12:14 TSİ - Siyaset

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