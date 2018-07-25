MARKA yönetimi Bolu’da toplandı

Toplantıya, MARKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Bolu Valisi Aydın Baruş, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Düzce İl Genel Meclis Başkanı Ayfer Yılmaz, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu katıldı.

PROJELER KONUŞULDU

Bolu’da gerçekleştirilen toplantıda; aylık ekonomik görünüm raporu, 2018 yılı haziran ayı harcama ve faaliyetleri ile Girişimci Çocuk Atölyesi hakkında bilgilendirme sunumu ile katılımcılar bilgilendirildi. 2018 yılı mali destek programı sonuçları ve “Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi” güdümlü projesi hakkında değerlendirme yapıldı.