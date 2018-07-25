Bir süre önce yapılan genel kurulun ardından Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) bünyesinde kurulan Kocaeli Müteahhitler Birliği başkanlığına seçilen Faruk Mamik’e tebrik ziyaretleri sürüyor. Mamik, son olarak AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz ile beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Buluşma sırasında konuşan ilçe başkanı Ayaz, birlik başkanı Faruk Mamik’i kutladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Faruk Mamik ise, Ayaz ve beraberindeki partililere teşekkür etti.
Bugün 12:21 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 12:23 TSİ )
Ayaz’dan, Mamik’e kutlama ziyareti
Bir süre önce yapılan genel kurulun ardından Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) bünyesinde kurulan Kocaeli Müteahhitler Birliği başkanlığına seçilen Faruk Mamik’e tebrik ziyaretleri sürüyor.
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Bugün 12:21 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz