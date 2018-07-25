Ayaz’dan, Mamik’e kutlama ziyareti

Bir süre önce yapılan genel kurulun ardından Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) bünyesinde kurulan Kocaeli Müteahhitler Birliği başkanlığına seçilen Faruk Mamik’e tebrik ziyaretleri sürüyor. Mamik, son olarak AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz ile beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Buluşma sırasında konuşan ilçe başkanı Ayaz, birlik başkanı Faruk Mamik’i kutladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Faruk Mamik ise, Ayaz ve beraberindeki partililere teşekkür etti.