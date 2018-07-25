KOTEV’de ağustos kayıtları başladı

KOTEV’in ağustos ayı eğitim programına kayıtlar başladı. Excel başta olmak üzere, birçok eğitimin yer aldığı ağustos takvimi, katılımcılarına kişisel yaşantılarında kullanabilecekleri bilgiler de vaat ediyor.
ONLINE KAYIT İMKANI
KOTO Eğitim Salonu’nda düzenlenecek eğitimlere, odanın resmi web sitesi www.koto.org.tr üzerinden kayıt yaptırılabiliyor. Katılımcılar ayrıca 0.262 322 30 10/152 numaralı telefonla irtibata geçerek, eğitim takvimi ile ilgili kapsamlı bilgi alabiliyor.
KOTEV EĞİTİM TAKVİMİ
2 Ağustos 2018 Perşembe
17.00-20.00 Beden Dili ve İletişim Eğitimi
7-8 Ağustos 2018
17.00-20.00 Dijital Pazarlama Eğitimi
excel eğitimi
Notebook (dizüstü bilgisayar) getirilmesi zorunludur
1 Ağustos Çarşamba (17.00-20.00)
2 Ağustos Perşembe (17.00-20.00)
7 Ağustos Salı (17.00-20.00)
8 Ağustos Çarşamba (17.00-20.00)
9 Ağustos Perşembe (17.00-20.00)
14 Ağustos Salı (17.00-20.00)
15 Ağustos Çarşamba (17.00-20.00)
16 Ağustos Perşembe (17.00-20.00)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz