KOTEV’de ağustos kayıtları başladı

KOTEV’in ağustos ayı eğitim programına kayıtlar başladı. Excel başta olmak üzere, birçok eğitimin yer aldığı ağustos takvimi, katılımcılarına kişisel yaşantılarında kullanabilecekleri bilgiler de vaat ediyor.

ONLINE KAYIT İMKANI

KOTO Eğitim Salonu’nda düzenlenecek eğitimlere, odanın resmi web sitesi www.koto.org.tr üzerinden kayıt yaptırılabiliyor. Katılımcılar ayrıca 0.262 322 30 10/152 numaralı telefonla irtibata geçerek, eğitim takvimi ile ilgili kapsamlı bilgi alabiliyor.

KOTEV EĞİTİM TAKVİMİ

2 Ağustos 2018 Perşembe

17.00-20.00 Beden Dili ve İletişim Eğitimi

7-8 Ağustos 2018

17.00-20.00 Dijital Pazarlama Eğitimi

excel eğitimi

Notebook (dizüstü bilgisayar) getirilmesi zorunludur

1 Ağustos Çarşamba (17.00-20.00)

2 Ağustos Perşembe (17.00-20.00)

7 Ağustos Salı (17.00-20.00)

8 Ağustos Çarşamba (17.00-20.00)

9 Ağustos Perşembe (17.00-20.00)

14 Ağustos Salı (17.00-20.00)

15 Ağustos Çarşamba (17.00-20.00)

16 Ağustos Perşembe (17.00-20.00)