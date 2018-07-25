SEDAŞ’tan yeni hizmet birimi

Teknik Operasyon Help Desk, İşletme Bakım Grup Müdürlüğü’ne bağlı bir birim olarak görev yapacak. İyileşen süreçler, mutlu müşteriler yaratmak için, SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezi, Çağrı Merkezi, web sitesi, web chat, sosyal medya, SCADA/WFM üzerinden SEDAŞ’a ulaşan şikayetlerin ilgili departmanlara iletilmesi, izlenmesi ve sonuçlarının raporlanması amacıyla çalışan Teknik Operasyon Help Desk birimi hizmete başladı.

YENİ HİZMET MASASI

Şikayetlerin geldiği lokasyonların analizi ve tekrarı ile periyodunu da ölçümleyecek ve istatistik raporlarla ortaya koyacak olan Teknik Operasyon Help Desk, müşteri memnuniyetinin artırılmasına ve şikayetlerin azaltılmasına da katkı sağlayacak. Konu hakkında açıklama yapan SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr. Ersan Şentürk, “Yeni birimimizle iyileşen süreçler ve mutlu müşteriler performansını gösterecek bir yapı kurguladık. Yeni birimimiz ile kurgulanan ve planlanan şikayet süreçlerine tüm departmanlar ile bağlı birimleri ayrı ayrı destek verecek” dedi.