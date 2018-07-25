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Bugün 12:27 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 12:29 TSİ )

Kurbanlıkların kimlikleri ‘cep’ten öğrenilebilecek

Kurban Bayramı yaklaşırken Tarım ve Orman Bakanlığı da bilgilendirme, kontrol ve denetleme çalışmalarına hız verdi.

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Bakanlık tarafından yeni bir çalışma daha başlatıldı. Buna göre kurbanlıkların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabileceği “HaySag” mobil uygulaması vatandaşların kullanımına sunuldu. Uygulama cep telefonuna yüklendikten sonra küpe üzerindeki barkod okutularak ya da küpe numarası girilerek hayvana ilişkin bütün bilgiler öğrenilebiliyor.

Bugün 12:27 TSİ - Ekonomi

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