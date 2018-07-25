Kurbanlıkların kimlikleri ‘cep’ten öğrenilebilecek

Bakanlık tarafından yeni bir çalışma daha başlatıldı. Buna göre kurbanlıkların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabileceği “HaySag” mobil uygulaması vatandaşların kullanımına sunuldu. Uygulama cep telefonuna yüklendikten sonra küpe üzerindeki barkod okutularak ya da küpe numarası girilerek hayvana ilişkin bütün bilgiler öğrenilebiliyor.