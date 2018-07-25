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Bugün 12:28 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 12:50 TSİ )

Emekliye 210 lira zam

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, temmuz zammına kavuşuyor.

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Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, temmuz zammına kavuşuyor. Aybaşında zam oranının belli olmasının ardından, yüzde 9.17 artışın yansıtıldığı maaşlar, ödeme tarihlerinde emeklilerin hesabına yatırılıyor.

BEKLENTİ ANKETİ

Emekliler bir sonraki zammı ise ocak ayında alacak. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketi de bu zammın ipuçlarını verdi. Anketten cari yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.88 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 4.31 olacak. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 4.31 olarak gerçekleşecek.

210 LİRA ARTIŞ OLACAK

Temmuzda maaşları 85,79 ile 410,93 lira arasında yükselen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni zam 44.02 ile 210,87 lira arasında gelir artışı getirecek. En düşük emekli aylığı bin 21 lira 39 kuruştan bin 65 lira 41 kuruşa, en yüksek maaş da 4 bin 892 lira 19 kuruştan 5 bin 103 lira 4 kuruşa çıkacak.

Bugün 12:28 TSİ - Ekonomi

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