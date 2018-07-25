Bulut: Kocaelispor'a sahip çıkmalıyız

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Temmuz Ayı meclis toplantısı dün Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis Başkanlığını Akın Doğan’ın yaptığı toplantıda 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıya KOTO Başkanı Necmi Bulut, Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, KOTO yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katılım gösterdi. Toplantıda ayrıca Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan, Temmuz 2018 İktisadi Görünüm hakkında sunum gerçekleştirdi.



KOTO DESTEK BİRİMİMİZ ÇALIŞIYOR

Aylık faaliyet raporunu okuyan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Odamızda ihracat potansiyelini arttırmak için dış ticaret finansmanı hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Pazar bulma konulu etabını ise Pazar günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz. KOTO Destek birimimiz faaliyetlerine devam etmektedir. İş dünyasını bilgilendiren yasa ve yönetmelikleri yakından takip ediyoruz. Yapılandırma fırsatlarını hakkında üyelerimizi bilgilendiriyoruz. Odamız SGK ve Medikal sektörünü buluşturdu” dedi.

KOCAELİSPOR’A SAHİP ÇIKMALIYIZ

İlimizin en önemli markası Kocaelispor’dur diyen Bulut, “Kendi ticari çıkarlarımız için bile olsa bizler bu markaya sahip çıkmak zorundayız. Onun için uzun zamandır yoklukla mücadele eden Kocaelispor’a teşekkür ediyorum. Komitelerimizin yıl boyunca yaptığı çalışmalarda bir yılsonu programı oluyor. Yeni üyelerimizi ziyaret ettiniz. Kocaelispor’a en çok üye kaydını yapan arkadaşları ödüllendireceğiz” açıklamalarında bulundu.

GİDER BÜTÇEMİZ 700 BİN 547 TL

Haziran Ayı mizanını sunan İbrahim İbrahimoğlu, “Odamızın Haziran ayı gelir ve giderlerini incelediğimizde 1 milyon 979 bin 818 TL gelirimiz, 700 bin 547 TL giderimizin olduğu görülmektedir. Bu tutarlar gelir bütçemizin yüzde 51, 92’sini, gider bütçemizin de yüzde 42,63’ünü oluşturmaktadır. Haziran ayı mizanı incelememizde, hesap dökümleri ve işlemlerin usullere uygun olduğu tespit edilmiştir” şeklinde konuştu.

ULUSAL ÖLÇÜM NOTUMUZ YÜKSELDİ

Temmuz 2018 İktisadi Görünüm hakkında sunum gerçekleştiren KOÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan, “24 Haziran genel seçimleri ile şekillenen yeni siyasal sistem çerçevesinde Başkan ve bakanlar yemin ederek görevine başladı. G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları Arjantin toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı, enflasyonun kontrol altına alınacağı vurguladı. Standard and Poor’s Türkiye ‘nin ulusal ölçüm notunu yükseltti. AB liderleri, Türkiye’ye göçmenler için taahhüt edilen 3 mr € desteğin ödenmesine karar verdi” diye konuştu.

BORÇ KONUSUNDA 38’İNCİ SIRADAYIZ

Konuşmasına devam eden Bayraktutan, “Uluslararası finansal danışmanlık şirketi McKinsey’nin hazırladığı, 47 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeyi kapsayan Gayrisafi yurt içi hasılasına oranla borcu en fazla olan ülkeler listesinde, ABD, İngiltere, İtalya, Fransa ve İtalya gibi ülkeler ilk 20'de; Türkiye 38-39. sırada yer aldı. Hesaplamada, hanehalkı finans dışı şirketler toplamı baz alındı. Türkiye, gayrisafi yurt içi hasılasına oranla borcu en yüksek ülkeler sıralamasında yüzde 104 ile 38. sırada yer aldı” dedi.