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Tuvaleti olmayan evde yaşıyorlar

İzmit'te 2 yıl önce bir yamaçta yapılan inşaat sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle yamacın altındaki evin duvarları yıkıldı, içine de toprak ve moloz girdi. 2 odası ve tuvaleti kullanılamaz halde olan evde yaşam mücadelesi veren Emine Karakuzu (74), her an evinin yıkılmasından korkuyor.

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Doğan Mahallesi Değirmen Sokak'ta Emine Karakuzu'nun yaşadığı müstakil evin arkasındaki yamacın üst tarafında bulunan Hatipköy Mahallesi'nde 2 yıl önce yapılan inşaattan dolayı zaman zaman meydana gelen toprak kayması nedeniyle 2 odası ve tuvaleti toprak altında kaldı.

EVİ ONARACAK DURUMLARI YOK

Kendilerinin evi onaracak durumlarının olmadığını söyleyen Emine Karakuzu, "İki senedir belediyeye gidip geliyorum. Gelip evin fotoğrafını çekiyorlar, 'Teyze biz yapacağız' deyip gidiyorlar. Sonra gelen giden yok. Geçtiğimiz hafta yine gittim. Sıraya aldıklarını geleceklerini söylediler. Ben farelerden korkumdan yaşayamıyorum. Az bir tıkırtı olsa kalkıyorum. Bağırıp, çağırıyorum ama gelen giden yok. Çocuğuma haber verecek olsam telefonum bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Kimseye haber de veremiyorum. Ben burada korku ile yaşıyorum. Benim yaşamım bu şekilde. Bana belediye ne yapacaksa yapsın. Hiç olmazsa ölürsem evimde rahat öleyim. Bıktım artık. Yemek yiyemiyorum, ekmek yiyemiyorum korkudan. Bir tıkırtı olsa kapının önüne çıkıyorum. Çok zor durumdayım. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

"BEN BU ŞEKİLDE BURADA YAŞAYAMADIM"

Evlerinin üst tarafta yapılan inşaattan dolayı toprak altında kaldığını anlatan Emine Karakuzu'nun ilk eşinden olan oğlu Hüseyin Üstünel, "2 sene önce evimiz bu hale geldi. Toprak kaydı. Mutfağımız, tuvaletimiz toprak altında kaldı. Evimizin yapılmasını istiyoruz. Yukarıda yol yapıldığı dönem suyla birlikte toprak kaydı. Ben bu şekilde burada yaşayamadım. Çocuklarımı alıp kiraya çıkmak zorunda kaldım. Annem hasta, ben de kiradayım. İşlerim yolunda değil. Kiramı ödeyemiyorum. Belediyemizin veya bir müteahhidin yardımını bekliyoruz. Bu şekilde yaşayamıyoruz. Eve yılan giriyor, fare giriyor. Annem yaşlı, tek başına burada yaşamak istiyor. Bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Defalarca dilekçe verdik ama gelip sadece fotoğraf çektiler. Yetkililerin sahip çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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