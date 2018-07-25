Sadece tabelayı değiştirerek millet bahçesi yaptılar

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in projelerinden birisi olan Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı’nın adı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Millet Bahçesi olarak değişti. Yaklaşık 103 bin metrekare alana sahip olan ve içerisinde yürüyüş yolları, kafeterya, restoranları bulunan, tırmanma dağı ve dağ kızağı ile adrenalin tutkunlarını kendine çeken macera parkını ziyarete gelen Gebzelileri Millet Bahçesi tabelası karşılıyor.

ESKİHİSAR'A MİLLET BAHÇESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birçok kentte hayata geçirilmesi talimatı verdiği Millet Bahçelerinden biri de Eskihisar’a kazandırılmış oldu. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Parkımızın kapıları tüm halkımıza açık. Burada insanlar aileleri ile birlikte çok güzel vakit geçirebilirler. Yeni isminden de anlaşıldığı üzere burası Gebzeli hemşerilerimizin, Milletimizin Bahçesi” dedi.