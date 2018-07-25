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Bugün 13:05 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 14:32 TSİ )

Bakanlık uyardı! Bu ürünü sakın satın almayın

Sağlık Bakanlığı "Meksika biber hapı” isimli ürünün Bakanlık onaylı, izinli bir ürün olmadığını bildirilerek, vatandaşlara bu tür ürünlere itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

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Medyada, geçmişte ölüme sebebiyet veren “Meksika biber hapı” isimli ürünün internet üzerinden satışının devam ettiği yönünde haberlerin yer almasına ilişkin Sağlık Bakanlığından basın açıklaması yapıldı. Meksika biber hapı isimli ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı olmadığı belirtilen açıklamada, "Kilo vermeyi sağladığı yönünde etkileri olduğu belirtilerek internet siteleri ve sosyal medya platformlarında zayıflama ilacı adı altında satışı yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz, 2016 yılından bu yana toplamda 423 internet sitesini biber hapı, Pepper Time gibi isimlerle de anılabilen Meksika biber hapı nedeniyle Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne bildirmiştir. Öte yandan, internet sitelerinde yapılan son incelemelerde bahsi geçen ürünlerin üzerinde ve açıklama kısımlarında ilaç etkin maddesi olan ’sibutramin’ ibaresine rastlanılmamıştır. Bununla birlikte, bahsi geçen ürünlerin analizinin yapılması için sipariş verilecek ve analiz sonuçlarında etkin madde tespit edilmesi durumunda gerekli adli ve idari işlemler başlatılacaktır. Tarafımızca yürütülen mücadelenin yanında, ilaç olmadığı halde ilaç izlenimi verilerek reklam ve tanıtımları yapılan bu ve benzeri ürünlere vatandaşlarımızın kesinlikle itibar etmemesi ve satın almaması büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bugün 13:05 TSİ - Sağlık

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Yorumlar

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Alirıza omurtağ - Ülke gümrükleri bu kadar sahipsizmi.Giren made ve cisimler kontrol edilmiyormu.Giriş yapıyorlar reklam yapıyorlar.Bakanlık sakın almayın diyor.biz inceliyoruz! yazıklar olsun.

Yanıtla . 0Beğen 25 Temmuz 15:24

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