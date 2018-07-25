İYİ Parti'de ısrar sürüyor "Tek adayımız Akşener"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile 12 Ağustos'ta yapılacağı açıklanan olağanüstü kurultayda aday olmaycağını tekrardan paylaştı. Akşener'in paylaşımı üzerine bir açıklama da İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray'dan geldi.

"TEK ADAYIMIZ AKŞENER"

Twitter hesabı üzerinden partisi adına açıklamalarda bulunan Çıray, "@iyiparti Başkanlık Divanı mutat toplantısını yaptı ve Büyük Kurultay'ın 12 Ağustos tarihinde yapılması kararı üzerine çalışmaları gözden geçirdi. Başkanlık Divanı bir kez daha, milletin talebi olan Sn @meral_aksener i aday gösterme kararını oybirliği ile teyit etti" ifadelerini kullandı.