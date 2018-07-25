Dr. Sadık Ahmet unutulmadı

Batı Trakya Türkleri’nin lideri Dr. Sadık Ahmet vefatının 23. Yıl dönümünde Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi̇ tarafından anıldı. Anma Tepecik Mahallesi’nde bulunan Dr. Sadık Ahmet Parkı’nda gerçekleşti. Programda Dernek Başkanı Lütfi Bodur ve yönetimi yer aldı. Törende Başkan Bodur Dr. Sadık Ahmet’in özgeçmişini okudu. Ardından parkta bulunan Dr. Sadık Ahmet anıtına kırmızı gül bırakıldı.

LİDERİMİZİ KENDİMİZE REHBER EDİNDİK

Törende konuşan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi̇ Başkanı Lütfi Bodur, Batı Trakya Türkleri Lideri Dr. Sadık Ahmet’i rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Liderimizin hayat felsefesi ve mücadelesini her zaman kendimize rehber edindik. Bizim Yunanistan istediğim tek şey özlük haklarımızın verilmesi. Bunun için hep mücadele ettik. Sonuna kadar da edeceğiz. Ayrıca Yunanistan’da meydana gelen yangın da hayatını kaybedenler için baş sağlığı diliyorum” diye konuştu.