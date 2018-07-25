CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, ilçe yöneticileri ile birlikte Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören CHP eski il yöneticisi Birkan Koçak ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Demet Özgün’ün annesi Şadiye Özgün’ü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyarete ilçe yöneticisi Mediye Satıcı, Büyükşehir Belediyesi CHP meclis üyesi Aliye Hale Meriç ve partili İlknur Balcıgilin de katıldı.
Bugün 13:45 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:46 TSİ )
Çakar'dan geçmiş olsun ziyareti
CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve yönetimi KOÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören eski il yöneticisi Birkan Koçak ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Demet Özgün’ün annesi Şadiye Özgün’ü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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Bugün 13:45 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz