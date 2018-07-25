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Çakar'dan geçmiş olsun ziyareti

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve yönetimi KOÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören eski il yöneticisi Birkan Koçak ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Demet Özgün’ün annesi Şadiye Özgün’ü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, ilçe yöneticileri ile birlikte Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören CHP eski il yöneticisi Birkan Koçak ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Demet Özgün’ün annesi Şadiye Özgün’ü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyarete ilçe yöneticisi Mediye Satıcı, Büyükşehir Belediyesi CHP meclis üyesi Aliye Hale Meriç ve partili İlknur Balcıgilin de katıldı.

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Bugün 13:45 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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