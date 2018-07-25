Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı Kavşağı-İzmit Doğu Kavşağı arasındaki bölümü, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 3 Ağustos'a kadar 08.00-17.30 saatleri arasında ulaşıma kapatılacak. Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Adapazarı Kavşağı-İzmit Doğu Kavşağı arasındaki bölüm arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, söz konusu bölümün 3 Ağustos'a kadar 08.00-17.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacağı, ulaşımın D-100 karayolundan sağlanacağı ifade edildi. Açıklamada, gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınacağı ve trafik işaretlemelerinin yapılacağı çalışmalar sırasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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Anadolu Otoyolu ulaşıma kapatılacak
Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı Kavşağı-İzmit Doğu Kavşağı arasındaki bölümü, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 3 Ağustos'a kadar 08.00-17.30 saatleri arasında ulaşıma kapatılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz