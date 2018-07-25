3 İzmitli yıldız Türkiye finallerinde

Kocaeli karmasından 3 futbolcu kaleci Sivasspor’danKaan Sarman, sağ bek Kocaeli Gençspor’danHamza Baltacı ve her iki kanatta da forma giyebilen Yenişehirspor’danEmin Ersoylu, Ankara’daki 3 günlük kampa çağrıldı. Teknik Direktör Göksel Ali Argun ile birlikte Ağustos’un son haftasında Başkent’e gidecek olan 3 İzmitli futbolcumuz Türkiye genelinde seçilen 48 futbolcu arasında yer alacak. 12’şer kişiden oluşan 4 takımın arasındaki maçları ülkenin elit takımlarının alt yapı kurmayları da takip edecek ve final kampı 3 gün sürecek.