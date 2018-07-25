Kocaeli karmasından 3 futbolcu kaleci Sivasspor’danKaan Sarman, sağ bek Kocaeli Gençspor’danHamza Baltacı ve her iki kanatta da forma giyebilen Yenişehirspor’danEmin Ersoylu, Ankara’daki 3 günlük kampa çağrıldı. Teknik Direktör Göksel Ali Argun ile birlikte Ağustos’un son haftasında Başkent’e gidecek olan 3 İzmitli futbolcumuz Türkiye genelinde seçilen 48 futbolcu arasında yer alacak. 12’şer kişiden oluşan 4 takımın arasındaki maçları ülkenin elit takımlarının alt yapı kurmayları da takip edecek ve final kampı 3 gün sürecek.
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3 İzmitli yıldız Türkiye finallerinde
Kısa adı TÜFAD olan Türkiye Futbol Antrenörleri Genel Merkezi’nin tüm ülkede gerçekleştirdiği il karmaları şampiyonasında Kocaeli’den katılan 12 yaş grubu karması tüm Antalya’da 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dikkat çekmişti.
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