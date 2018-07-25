Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 16:00 TSİ- Spor ( G : Bugün 16:29 TSİ )

3 İzmitli yıldız Türkiye finallerinde

Kısa adı TÜFAD olan Türkiye Futbol Antrenörleri Genel Merkezi’nin tüm ülkede gerçekleştirdiği il karmaları şampiyonasında Kocaeli’den katılan 12 yaş grubu karması tüm Antalya’da 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dikkat çekmişti.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli karmasından 3 futbolcu kaleci Sivasspor’danKaan Sarman, sağ bek Kocaeli Gençspor’danHamza Baltacı ve her iki kanatta da forma giyebilen Yenişehirspor’danEmin Ersoylu, Ankara’daki 3 günlük kampa çağrıldı. Teknik Direktör Göksel Ali Argun ile birlikte Ağustos’un son haftasında Başkent’e gidecek olan 3 İzmitli futbolcumuz Türkiye genelinde seçilen 48 futbolcu arasında yer alacak. 12’şer kişiden oluşan 4 takımın arasındaki maçları ülkenin elit takımlarının alt yapı kurmayları da takip edecek ve final kampı 3 gün sürecek.

Bugün 16:00 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Derbent sezonu 38 futbolcu ile açtı mask
Derbent sezonu 38 futbolcu ile açtı
Abuzer Gaffar, Kocaelispor’a rakip oldu mask
Abuzer Gaffar, Kocaelispor’a rakip oldu
Sevenin halinden seven, kadının halinden kadın anlar! mask
Sevenin halinden seven, kadının halinden kadın anlar!
Doğukan Kaya: Uzun yıllar Kocaelispor’un kalesini korumak istiyorum mask
Doğukan Kaya: Uzun yıllar Kocaelispor’un kalesini korumak istiyorum
Genç Kerem dahil oldu mask
Genç Kerem dahil oldu
Kadir Öge: İkinci şampiyonluğu yaşamak istiyorum! mask
Kadir Öge: İkinci şampiyonluğu yaşamak istiyorum!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi mask
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı mask
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı
O eski halinden eser yok şimdi! mask
O eski halinden eser yok şimdi!
Öğretmen çifti kaza ayırdı! mask
Öğretmen çifti kaza ayırdı!
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı mask
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı
Davetliler fotoğraf çektirince düğün iptal edildi mask
Davetliler fotoğraf çektirince düğün iptal edildi

GALERİ

Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı mask
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece mask
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL