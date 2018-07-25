Yeni sezon öncesi hazırlıklarını tüm hızı ile sürdüren Kocaelispor dün sabah yağmur altında kros yaptı. Tüm futbolcuların her aldığı antrenman 1 saat 10 dakika sürdü ve futbolcular kondisyon depolamaya devam etti.Çalışma esnasında Yeşil Siyahlıların moralinin iyi olduğu görüldü. Kocaelispor dün akşam saha çalışması için Vinsan’a inecekti. Ali KÖKSAL