Yeni sezon öncesi hazırlıklarını tüm hızı ile sürdüren Kocaelispor dün sabah yağmur altında kros yaptı. Tüm futbolcuların her aldığı antrenman 1 saat 10 dakika sürdü ve futbolcular kondisyon depolamaya devam etti.Çalışma esnasında Yeşil Siyahlıların moralinin iyi olduğu görüldü. Kocaelispor dün akşam saha çalışması için Vinsan’a inecekti. Ali KÖKSAL
Bugün 16:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:00 TSİ )
Yağmur altında kros!
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını tüm hızı ile sürdüren Kocaelispor dün sabah yağmur altında kros yaptı.
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Bugün 16:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz