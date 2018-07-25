Belediye Derince başladı

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BAL takımlarından Belediye Derincespor sezonu açtı. Sabah tesislerde bir araya gelen takım toplantı yaptıktan sonra ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Derince ekibi ilk etabı günde çift antrenman yaparak geçecek ve sezon öncesi kampını Kızılcahamam’da yapacak. Ali KÖKSAL