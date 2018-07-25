BAL takımlarından Belediye Derincespor sezonu açtı. Sabah tesislerde bir araya gelen takım toplantı yaptıktan sonra ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Derince ekibi ilk etabı günde çift antrenman yaparak geçecek ve sezon öncesi kampını Kızılcahamam’da yapacak. Ali KÖKSAL
Bugün 14:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:01 TSİ )
Belediye Derince başladı
BAL takımlarından Belediye Derincespor sezonu açtı.
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Bugün 14:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz