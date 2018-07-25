U-12 resitali için kuralar yarın çekiliyor!

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Kocaelispor başta olmak üzere kentimizin en dikkat çeken kulüplerinin yer alacağı organizasyon Spor Danışmanı Metin Özkan’ın koordinesinde gerçekleşecek.

MAÇLAR ÇİM SAHADA OLACAK

27 takımlı dev organizasyon için kura çekimi yarın Yardım Körfez Belediyesi Spor Akademisi Tesisleri (Alpaslan Türkeş Stadı yanı) saat 19.00’da gerçekleşecek. Çim sahada oynanacak maçlarda 2007-2008 doğumlu futbolcular mücadele edecek. Geçen yıl turnuvada şampiyonluğu 41 Futbol Kulübü elde etmişti.

KATILACAK KULÜPLER

1-Kocaelispor

2-Körfez GB

3-Derince Birlik

4-Hisareyn

5.Kocaeli Güneş

6-Yeni Kocaelispor

7-Kocaeli Yenişehir

8-Yahyakaptan

9-İlimtepe FK

10-İlimtepe GB

11-Gölcük Şirinköy

12-1937 Seka

13-Darıca GB

14-Gölcükspor

15-Gölcük Karadeniz

16-Çayırtepe Gençlik

17-İzmit GB

18-Engin ÖztongaAkademi

19-Trabzon Futbol Okulu

20-Körfez Atılım

21-İhsaniyespor

22-41 FK

23-Doğantepespor

24-Serdar GB

25-Kullarspor

26-Doğantepespor

27-Karamürsel İY