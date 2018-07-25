U-12 resitali için kuralar yarın çekiliyor!

Kocaelispor başta olmak üzere kentimizin en dikkat çeken kulüplerinin yer alacağı organizasyon Spor Danışmanı Metin Özkan’ın koordinesinde gerçekleşecek.
MAÇLAR ÇİM SAHADA OLACAK
27 takımlı dev organizasyon için kura çekimi yarın Yardım Körfez Belediyesi Spor Akademisi Tesisleri (Alpaslan Türkeş Stadı yanı) saat 19.00’da gerçekleşecek. Çim sahada oynanacak maçlarda 2007-2008 doğumlu futbolcular mücadele edecek. Geçen yıl turnuvada şampiyonluğu 41 Futbol Kulübü elde etmişti.
KATILACAK KULÜPLER
1-Kocaelispor
2-Körfez GB
3-Derince Birlik
4-Hisareyn
5.Kocaeli Güneş
6-Yeni Kocaelispor
7-Kocaeli Yenişehir
8-Yahyakaptan
9-İlimtepe FK
10-İlimtepe GB
11-Gölcük Şirinköy
12-1937 Seka
13-Darıca GB
14-Gölcükspor
15-Gölcük Karadeniz
16-Çayırtepe Gençlik
17-İzmit GB
18-Engin ÖztongaAkademi
19-Trabzon Futbol Okulu
20-Körfez Atılım
21-İhsaniyespor
22-41 FK
23-Doğantepespor
24-Serdar GB
25-Kullarspor
26-Doğantepespor
27-Karamürsel İY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz