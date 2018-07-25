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Bugün 14:03 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:07 TSİ )

İki dev market kurbanlık fiyatlarını açıkladı

Kurban Bayramı bu yıl 21-22-23-24 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bayram yaklaşırken, kurban hareketliliği de başladı. Kurban satışlarından önemli bir pay alan zincir marketlerden ikisisi, Migros ve CarrefourSA küçük ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını açıkladı.

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Kurban Bayramı bu yıl 21-22-23-24 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bayram yaklaşırken, kurban hareketliliği de başladı. Kurban satışlarından önemli bir pay alan zincir marketlerden ikisisi, Migros ve CarrefourSA küçük ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını açıkladı.

12 KG KOÇ 1295 TL

Migros müşterilerine üç farklı kurban seçeneği sunuyor. 12 kg'lık koç 1155 TL, 16kg'lık koç ise 1295 TL'ye satılıyor. Büyükbaş almak isteyenler ise Migros'tan hisse alabiliyor. Buna göre minimum 21 kg’lık Kurbanlık Büyükbaş (1/7 Hisse) 1245 TL'den satılıyor. CarrefourSA'da ise küçükbaş fiyatı 1245 liradan başlıyor. CarrefourSA'da 1 adet Küçükbaş Karaman Kurban Paketi (Akkaraman) 1245 TL iken, Küçükbaş Kıvırcık Kurban Paketi 1285 TL. Markette 1 adet 1/7 Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi ise 1225 TL’ye satılıyor. Kaynak: Habertürk

Bugün 14:03 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

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Erol Demirbek - helal olsun gerçek doğru fiyat bu ,. resmi kurumlar 750 den kampanya ile kurban keseceklermiş bıraksınlar bu işi herkes kendi kurbanını gözünün önünde kestirsin yolsuzluklara da sebep olmayın kedi kadar kuzuları azarbaycandan afrikadan alıp mekkede ütüste yığınlar halinde insanları izlerken ağlatarak kesmeyin

Yanıtla . 1Beğen 25 Temmuz 15:52

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