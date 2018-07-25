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Bugün 14:10 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 14:12 TSİ )

Iğdırlılar türkülerle coştu

Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Darıca Iğdırlılar Derneği, yöresel yemekleri, folklor gösterileri ve müzikleriyle festivale renk kattı

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Darıca Belediyesi 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Iğdırlılar Derneği yöresel yemekleri, folklor gösterileri ve müzikleriyle festivale renk kattı. Program öncesi protokolü Iğdır yöresinin değişik tatlarının yer aldığı yemeklerle ağırlayan Iğdırlılar Dernek yönetimi, Iğdırlılar gecesinde minik öğrencilerin Iğdır yöresi halk oyunları gösterileri vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Programda bölge halkı Iğdır ilinin tüm güzelliklerini yaşarken, yöresel sanatçıların söylediği parçalarla gecenin ilerleyen saatlerine kadar vatandaşlar halaylarla gecenin tadını çıkardı.

BELEDİYEYE TEŞEKKÜR

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Programın açılış konuşmasını yapan Darıca Iğdırlılar Dernek Başkanı Selahattin Adıgüzel, geceye katılan herkese teşekkür ederken, “Darıca Belediyemizin düzenlediği etkinlikte 10 yıldır hep birlikte şehirlerimizi ve kültürlerimizi tanıyor ve hep birlikte eğleniyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bu güzel etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyor iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

DOĞUNUN ÇUKUROVA’SI IĞDIR

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Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise konuşmasına geceye katılanları selamlayarak başlarken, Iğdır ilinin güzelliklerini anlattı. Başkan Karabacak, “Bu akşam binlerce yıllık tarihi eserleri, doğal güzellikleriyle Nuh’un gemisine liman olmuş, doğunun Çukurova’sı güzel ilimiz Iğdır’dayız. Iğdır bereketli toprakların adresidir. Üç ülkeye sınırı olan tek ilimizdir. Güneşin ilk doğduğu Doğu Anadolu’nun yıldız şehridir Iğdır. Iğdır elması ve Iğdır kayısısıyla doyumsuz lezzetler diyarı Iğdır. Program öncesi bütün tatlarına baktık, yöresel yemekleriyle güzel Iğdır.

DEĞİŞİK KÜLTÜRLER

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Her gün farklı bir durakta değişik kültürleri tanıyor, hep birlikte ülkemizin güzelliklerini yaşıyoruz. Bugün de Iğdır ilimizi bütün güzellikleriyle birlikte tanıma fırsatı bulduk. Dernek yönetimimize bu güzel geceden dolayı teşekkür ediyor, gecemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Herekse iyi eğlenceler diliyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı. Konuşmaların ardından dernek yönetimi tarafından geceye katılan protokol üyelerine birer küçük hediye takdim edilirken,  program yöresel sanatçıların söylediği türkülerle gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Bugün 14:10 TSİ - Kültür-Sanat

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