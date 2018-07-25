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Bugün 14:13 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 14:15 TSİ )

Faruk ve Burcu nişan yüzüklerini taktı

Uzun yıllar Hereke belde başkanlığı yapan CHP’li Uğur Çiftçi, oğlu Faruk’u aile arasında düzenlenen törenle nişanlandırdı.

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Hereke’de geniş bir kesim tarafından tanınan, uzun yıllar belde başkanlığı yapmış Uğur Çiftçi, su sıralar oldukça mutlu. Zira CHP’li kimliğiyle tanınan Çiftçi, oğlu Faruk’u önceki günlerde Gürcü-Adem Şimşek çiftinin biricik kızları Burcu ile nişanlandırdı. Kız evinde aile arasında olarak düşünülüp düzenlenen nişan töreninde bir araya gelen taraflar, Burcu ve Faruk’un evliliğe giden yolda ilk adımı atmasına tanıklık etti.

DÜĞÜN ÖNÜMÜZDEKİ YIL

Ayşe- Uğur Çiftçi’nin oğulları Faruk, Gürc Adem Şimşek çiftinin kızları Burcu’nun nişan kurdelelerini, damadın patronu Yaşar İnşaat sahibi Ercan Yaşar kesti. Davetliler için özel hazırlanmış menülerin servis edilmesiyle başlayan bu önemli gece, hoş sohbet eşliğinde geç saatlere kadar devam etti. Genç çiftin düğünü ise gelecek yıl planladıkları öğrenildi.

Bugün 14:13 TSİ - Yaşam

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