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SURE projesinde mangal günü

Kocaeli Anneleri Derneği, SURE projesine destek vermeyi sürdürüyor. Ramazan Bayramında öğrencilerin bayramlıklarını üstlenen dernek, bu kez çocukların eğlenceli bir gün geçirmesi için mangal partisi düzenledi.

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Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay koordinesinde, Başiskele AB Proje ve Koordinasyon Bürosu tarafından başvurusu yapılan ve Avustralya Büyükelçiliği'nin Doğrudan Yardım Desteğini alan ve büyük bir heyecanla hayata geçen SURE projesine, Kocaeli Anneleri Derneği destek vermeye devam ediyor. Ramazan Bayramında öğrencilerin bayramlıklarını üstlenen dernek, bu kez çocukların eğlenceli bir gün geçirmesi için Mete Kasap Izgaranın sponsorluğunda Başiskele’de bulunan Gül Bahçesi Anaokulunda mangal partisi düzenledi.

ÇOK MUTLU OLDULAR

50 öğrenci ve velilerinin doyasıya eğlendiği mangal partisine Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay eşi Müjgan Kantay ve çocukları ile  katılırken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, Sure projesi yöneticileri, Mete Kasap Izgaranın sahibi Murat Pala, Kocaeli Anneleri Derneği Başkanı Hande Kaya ve dernek üyeleri de çocukları yalnız bırakmadılar. Çocuklar ve velilerle geçen güzel sohbetin ardından çocuklar anaokulunun hobi bahçesinde yetiştirdikleri doğal ürünleri ikram ederek teşekkürlerini dile getirirken gözlerindeki mutluluk dikkatten kaçmadı.

Bugün 14:14 TSİ - Yaşam

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